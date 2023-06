Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple in jouw huisdier in de gaten wil houden met de iPhone

Huisdieren zijn een belangrijk deel van ons leven. Veel baasjes zien hun hond of kat dan ook als een echt familielid. Apple erkent dit ook en wil in de toekomst hen helpen met de ideale functie voor de iPhone.

Huisdieren zijn lief en leuk, maar soms ook totaal onbegrijpelijk. Soms halen ze de raarste fratsen uit. Apple wil je nu helpen om jouw AllBall, Napoleon of Fikkie te volgen, zodat je weet waar ze mee bezig zijn. Hiervoor heb je jouw iPhone nodig.

Apple introduceert de ideale functie voor huisdiereigenaren

Nee, helaas zal de nieuwe functie van Apple niet vertalen wat je hond blaft of je kat miauwt. Het zorgt er echter wel voor dat je jouw kat net iets beter begrijpt. De iPhone kan namelijk vanaf nu jouw huisdier volgen.

Voor dit doel heeft Apple een nieuwe tool ontwikkeld voor je iPhone genaamd DockKit. Dit zorgt voor een foto- en video-ervaring wanneer de iPhone op een dock staat. Hierin is ook de Animal Body Pose API geïntegreerd, die de bewegingen en houdingen van huisdieren herkent en volgt. Dit geldt ook wanneer je huisdier bijvoorbeeld zit of ligt.

Zo werkt het op je iPhone

Met behulp van deze functies kan een iPhone automatisch jouw huisdier volgen. Sterker nog, de telefoon kan zelfs 360 graden draaien. Dit gebeurt echter niet uit zichzelf; de telefoon moet worden geplaatst op een draaibaar dock. De iPhone kan de motoren van dit dock aansturen om zo het huisdier te blijven volgen.

Apple komt niet zelf met een app die je huisdier volgt, maar het biedt wel de mogelijkheid om dit te doen. Het is dus aan ontwikkelaars om hiervan gebruik te maken. Ook zullen fabrikanten speciale docks moeten ontwikkelen voor dit doel.

Tijdens de keynote van Apple op WWDC23 kwam het bedrijf ook met een andere interessante functie voor huisdieren. De foto-app in iOS 17 kan honden en katten herkennen, net zoals het al doet met verschillende personen. Hierdoor kun je heel eenvoudig alle foto’s van jouw huisdier sorteren, in plaats van alleen “kat” of “hond” in te typen. Handig als je meerdere honden of katten hebt.