Hoe de Apple Design Award tijdens WWDC Odio heeft geholpen

Het is eindelijk zover: het WWDC23 gaat bijna beginnen. Een van de hoogtepunten tijdens het ontwikkelaarscongres van Apple zijn de Apple Design Awards. Vorig jaar won de Nederlandse iPhone-app Odio een prijs. We spreken met mede-bedenker Max Frimout.

Of het nu gaat om het geluid van een waterval, regen of andere rustgevende tonen, je kunt ze allemaal horen in de studio van Max Frimout. De jonge producer maakt allerlei soorten muziek. Hij begint zijn dag ermee en eindigt ermee, letterlijk, omdat zijn enorme mengpanelen en andere elektronica naast zijn bed staan voor zijn muziek.



iPhone-app Odio wint de Apple Design Award

Toch is een van zijn grootste passies Odio, een app die speciaal is ontwikkeld voor de iPhone en iPad. Met behulp van de mogelijkheden van spatial audio van de AirPods Pro en Max heeft hij samen met andere ontwikkelaars de app gemaakt.

En het succes was vorig jaar te zien tijdens de Apple Design Awards. Hij en zijn collega’s wonnen in de categorie Innovatie. “Het is werkelijk een verbeterde kijk op de audiovisuele ervaring,” aldus het bedrijf.

En zodra je de app opent op je iPhone of iPad, merk je meteen dat het een bijzondere ervaring is. Odio doet namelijk iets wat andere apps niet kunnen. In de app creëer je een virtuele omgeving voor jezelf, een wereld waarin je je compleet kunt afzonderen.

Producers zoals Frimout ontwikkelen verschillende geluiden die je in een bepaalde positie om je heen kunt plaatsen. De spatial audio-functie van je AirPods creëert vervolgens een echt 3D-effect, waardoor je precies kunt horen waar elk geluid vandaan komt. Als je je hoofd draait, veranderen de tonen die je hoort in Odio.

Hoe het allemaal startte

Odio is een bijzonder concept, iets waar je niet snel op komt. “Mijn Koreaanse vriend Joon Kwak kwam op het idee voor de app als afstudeerproject en samen hebben we het verder ontwikkeld.” De twee ontmoetten elkaar in Eindhoven. Naast het ontstaan van een vriendschap ontwikkelden ze ook samen met de ontwikkelaars van Volst de iPhone-app die de aandacht van Apple trok.

“We hadden allemaal uiteenlopende verwachtingen, maar we vonden het vooral een prachtig project om samen te doen,” vertelt Frimout terwijl hij aan de knoppen draait. En dat project heeft ze uiteindelijk flink wat succes gebracht.

De Apple Design Award heeft hem echt geholpen. Niet alleen kregen de ontwikkelaars erkenning voor hun werk, maar het leverde ook veel publiciteit op.

“Hoewel we genomineerd waren, hadden we er totaal niet op gerekend. Tijdens de bekendmaking was een van onze ontwikkelaars op het WWDC. Net op het moment dat we zouden horen of we zouden winnen, viel de verbinding weg.”

🍏 Wat is het WWDC? Het WWDC (Worldwide Developers Conference) is een jaarlijkse conferentie georganiseerd door Apple. Het evenement biedt ontwikkelaars van iOS-, macOS- en andere Apple-platforms de mogelijkheid om nieuwe technologieën, tools en updates te verkennen. WWDC omvat lezingen, workshops en aankondigingen van nieuwe softwareversies en -functies, gericht op het inspireren en informeren van de ontwikkelaarsgemeenschap.

Het duurde dan ook een hele tijd voordat het team dat in Nederland achterbleef wist of ze gewonnen hadden. Maar toen het verlossende telefoontje kwam, begon het feest meteen. “Toen de verbinding wegviel, had ik ook nog een verbinding met Joon, die op dat moment in Zuid-Korea zat. Hij dacht al dat we hadden gewonnen, wat voor een aparte situatie zorgde. Uiteindelijk had hij toch gelijk,” vertelt Frimout lachend.

De inspiratie van Max Frimout

Hij geeft een demonstratie van hoe hij de geluiden maakt voor de iPhone-app Odio. Die inspiratie kan overal vandaan komen, van een eenvoudige wandeling op straat tot tijdens zijn werk aan een van zijn andere projecten.

Hoewel sommige geluiden letterlijk komen aanwaaien, probeert Frimout ook zelf op de meest onverwachte plaatsen inspiratie te vinden. Een daarvan is de ‘dode kamer’ van de TU Delft, een anechoïsche ruimte die geluiddicht is. Daar hoor je helemaal niets.

“Het gaf me enorm veel inspiratie. Ik hoorde niets van de wereld om me heen. Dat zette me aan het denken. Wat hoor ik in mijn hoofd en wat doet geluid met mij.” Daarna componeerde hij weer een nieuw nummer.



De makers proberen elke maand een nieuw nummer uit te brengen. Verschillende artiesten hebben speciaal voor de app composities gemaakt. Elke maker heeft zijn eigen geluid, wat de app nog specialer maakt.

Zo gebruik je Odio op je Apple iPhone

Wil je zelf spelen met het geluid in de iPhone-app? De eerste twee nummers zijn helemaal gratis. Daarna kun je een abonnement afsluiten om alle tracks op Odio af te spelen.

Frimout merkt aan de reacties dat mensen de app op verschillende manieren gebruiken. “Sommige mensen nemen een kort abonnement voor de ervaring. Ze luisteren dan precies naar wat wij doen. Het is voor hen als luisteren naar een cd.”

Anderen blijven langer lid. Zij gebruiken de app juist om tot rust te komen of bijvoorbeeld te mediteren. Frimout is blij met beide groepen gebruikers. “Het is mooi dat iedereen zijn eigen ervaring heeft met Odio en dat we ze allemaal iets bijzonders kunnen bieden.”

Odio is beschikbaar in de App Store voor iPhone en iPad en kan via deze link worden gevonden.