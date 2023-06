Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple komt met nieuwe Beats Studio Pro maar waar is de AirPods Max 2?

We wachten nu al een flinke tijd op de nieuwe Beats Studio Pro en eindelijk lijken ze er toch aan te komen. Wanneer kunnen we ze verwachten, maar ook, waar blijven de AirPods Max 2?

De geruchten over de Beats Studio Pro lijken werkelijkheid te worden. De koptelefoons werden opgemerkt in een Amerikaans FCC-document. Dit zijn de regelgevingspapieren die vaak vlak voor de lancering van een product worden afgehandeld. De inschatting is dat de nieuwe Beats nog deze zomer uitkomt.

Wel Apple Beats Studio, maar geen AirPods Max 2

De nieuwe Beats Studio Pro zijn verder niet echt een verrassing te noemen. De hoofdtelefoons doken voor het eerst op in een lek in de iOS-bèta van vorige maand. In de tussentijd vroegen we ons wel af of Apple sowieso nog bezig was met over-ears in plaats van in-ears.

Dat er nu toch echt nieuwe Beats komen is overigens logisch, Beats Studio 3 kwam zes(!) jaar geleden uit. Nadat de eerste koptelefoon in 2017 te koop was, heeft Apple wel het een en ander getweakt, maar de essentie van het concept is nauwelijks veranderd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ‘oude Beats’ inmiddels flink verouderd voelen in vergelijking met de concurrentie.

Naar nieuwe Max kun je voorlopig naar fluiten

Hetzelfde geldt ook voor de AirPods Max. We zijn laaiend enthousiast over de eerste versie (ondanks het feit dat die wel behoorlijk zwaar is), maar het is nu wel tijd voor de opvolger. Het lijkt er echter op dat Apple voorlopig geen plannen heeft om deze uit te brengen.

Dat is ook logisch, omdat je de AirPods Max steeds vaker in het straatbeeld ziet (hoewel ze niet zo populair zijn als de AirPods Pro 2). Er is simpelweg nog geen behoefte aan een nieuwe versie, die waarschijnlijk ook meer dan 600 euro zou kosten.

Wat we weten over de nieuwe Beats

We hebben nog geen exacte specificaties, maar eerdere lekken hebben gesuggereerd dat de Beats Studio Pro een betaalbaarder alternatief wordt voor de verouderde AirPods Pro Max. Code die werd ontdekt in de iOS 17 bèta suggereert bijvoorbeeld dat deze koptelefoon gepersonaliseerde ruimtelijke audio krijgt.

Ook krijgt het verbeterde ruisonderdrukking, wat erop wijst dat het waarschijnlijk dezelfde H2-chip heeft als de AirPods Pro 2 of een Beats-variant daarvan. Dat betekent een enorme upgrade ten opzichte van de Beats Studio 3, vooral omdat deze oudere technologie geen ondersteuning biedt voor de transparantiemodus, laat staan iets geavanceerders.

De Beats Studio 3 werd gelanceerd met een prijskaartje van 399 euro en het is te verwachten dat de Beats Studio Pro een vergelijkbare prijs krijgt. Dat maakt ze aanzienlijk betaalbaarder dan de AirPods Max van Apple, die nog altijd 629 euro kosten.