Nieuw AirPods Max-concept is de ultieme koptelefoon van Apple

Met de komst van de Apple Vision Pro zet Apple een nieuwe standaard voor headsets. Mogelijk gaat de Apple AirPods Max mee in die trend, nou ja, in ieder geval qua design. Een nieuw concept laat zien hoe de koptelefoon eruit kan zien.

De Apple Vision Pro heeft ingebouwde ruimtelijke audio, dus je hebt dan ook geen koptelefoon nodig. Mogelijk is dit echter wel het geval voor een goedkopere headset die het bedrijf volgens bronnen in de planning heeft staan. Het is mogelijk dat deze headset zonder koptelefoon wordt geleverd. Dit concept van de AirPods Max kan dan de ideale oplossing zijn.

Een nieuw design voor de AirPods Max

Het concept van de AirPods Max is niet afkomstig van Apple zelf, maar van de Twitteraar en designer Parker Ortolani. Op dit medium laat hij zijn visie zien op een nieuwe versie van de AirPods Max. Dit concept is een combinatie van het vorige model en de Vision Pro.

De hoofdband van het AirPods Max-concept lijkt erg veel op die van de Apple Vision Pro. Ook is er, net als bij de headset, een speciale knop waarmee je de pasvorm strakker of losser kunt maken. Met dit design is het tevens mogelijk om de koptelefoon opvouwbaar te maken, iets wat bij de vorige versie nog niet kon.

Een andere verandering ten opzichte van de Apple Vision Pro is de MagSafe-aansluiting aan het rechteroor. Deze zou volgens hem gebruikt kunnen worden voor opladen en het mogelijk maken van lossless audio playback. Ook voegt hij nieuwe kleuren toe. Hij ziet de AirPods Max dan ook het liefst in middernacht, sterrenlicht, zilver en spacegrijs, oftewel de kleuren van de MacBook.

Tijd voor vernieuwing door Apple

Of Apple het design overneemt, is de grote vraag, maar het kan logisch zijn gezien het design van de Apple Vision Pro. Het is net zoals de headset een echt premium product, en dus wil Apple waarschijnlijk ook die uitstraling behouden.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Next generation AirPods Max concept. A refined design featuring Vision Pro elements to improve comfort. H2 and U1 to offer new software functionality like adaptive audio. And gorgeous new finishes to give them a more modern look that matches the rest of your Apple devices. pic.twitter.com/2WM1P6om70 — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 17, 2023

Het lijkt hoe dan ook hoog tijd voor een nieuwe Max. De vorige versie dateert alweer van december 2020, wat betekent dat deze in de zomer van 2023 drie jaar oud zal zijn. Niet alleen de hardware, maar ook de software loopt steeds verder achter. Zo kondigde Apple nieuwe functies aan voor de AirPods 3 en de Pro 2, die niet beschikbaar zullen zijn op de Max.