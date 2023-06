Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Meta ziet kans schoon: komt er een Facebook App Store op je iPhone?

Meta, het bedrijf achter platformen als Facebook en Instagram, wil Europese iPhone-gebruikers een eigen App Store aanbieden. Dankzij de Digital Markets Act is dit vanaf 2024 mogelijk en kan het op een nieuw gebied de concurrentie aangaan met Apple en Google.

De Europese Unie heeft akkoord gegeven op een wetgeving genaamd de Digital Markets Act, beter bekend als de DMA. Hierdoor moet Apple verschillende App Store-alternatieven toestaan op de iPhone. Nadat Microsoft eerder zijn interesse al toonde, lijkt het bedrijf van Mark Zuckerberg dus ook zijn slag te willen slaan.

Meta’s Facebook als App Store op je iPhone?

Wie de app van Facebook op zijn iPhone heeft staan, kan daar in de toekomst ook zijn applicaties vandaan halen. Een woordvoerder van Meta laat (volgens The Verge) weten interesse te hebben in een eigen App Store. “We willen ontwikkelaars helpen bij het distribueren van hun apps”, aldus de woordvoerder.

Mocht het Amerikaanse bedrijf van CEO Mark Zuckerberg de stap echt zetten, heb jij voor bepaalde zaken de App Store niet meer nodig. Iets waar Apple, zoals het eerder al liet weten, alles behalve blij mee zal zijn.

Voor Meta creëert de DMA nieuwe kansen. Sinds Apple het moeilijker heeft gemaakt voor het bedrijf om zijn gebruikers te tracken, zoekt het al even naar een dergelijke kans. Dat het bedrijf inhaakt op de wetgeving van de Europese Unie zal dus weinig mensen verbazen. Al is dat zeker niet de enige link die te leggen is.

Facebook Ads geeft adverteerders op dit moment al de kans om bepaalde applicaties te promoten. Het probleem is echter dat gebruikers op dit moment nog doorverwezen moeten worden naar de Google Play Store of Apple App Store om de app ook daadwerkelijk te downloaden. Door ze direct aan te bieden, hoopt Meta dat dergelijke applicaties sneller op een iPhone of Android-smartphone verschijnen.

Europese Unie richt pijlen op Cupertino

De Europese Unie is de laatste maanden bijzonder veel bezig geweest met Apple. Het Amerikaanse bedrijf kreeg eerder al te horen dat het zijn Lightning-poort moet vervangen door USB-C en zal vanaf de lente van 2024 ook zijn App Store-regels moeten aanpassen.

De Digital Markets Act dwingt Apple om ontwikkelaars hun producten ook buiten de App Store beschikbaar te stellen. Zo zouden ze bijvoorbeeld zelf een downloadwinkel kunnen opzetten voor de iPhone en iPad, iets wat Microsoft (Xbox) en Meta (Facebook) dus van plan zijn.

Naast het feit dat apps op meerdere plekken beschikbaar moeten zijn, zorgt de wetgeving er ook voor dat bedrijven andere betaalmethoden moeten toestaan. iPhone-gebruikers zouden buiten de Apple App Store dus ook abonnementen moeten kunnen afsluiten of in-app-aankopen doen.

Hoewel Apple eerder al liet weten te voldoen aan de eisen van de Europese Unie, heeft het bedrijf er met de introductie van iOS 17 geen woord over gerept.