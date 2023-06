Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De AirPower-functionaliteit die we nog altijd van Apple willen zien

De Apple AirPower zal jammer genoeg nooit het daglicht zien, maar toch is er één feature die we retegraag terug willen zien. Deze functionaliteit zou het opladen van je favoriete gadget namelijk een stuk makkelijker maken.

Apple was misschien iets te ambitieus toen het bedrijf uit Cupertino de AirPower in 2017 onthulde en in 2019 toch maar annuleerde, nog voordat er een prijskaartje bekend was. De accessoire zou te heet worden en daardoor te gevaarlijk zijn om op de markt te brengen.

Het mooie aan de AirPower

De AirPower werd onthuld ten tijde van de iPhone 8, iPhone X en Apple Watch 3. Sindsdien zijn er verschillende draadloze oplaadmogelijkheden de wereld in gekomen, maar een draadloze mat hebben we nooit meer gezien.

Het bijzondere aan de AirPower is dat er geen magnetische oplaad ‘puck’ nodig zou zijn om een Apple Watch op te laden. In plaats daarvan was de AirPower een mat met draadloze spoelen (die ook nog eens gloeiendheet bleken te worden) aan de binnenkant.

Je zou je iPhone, Apple Watch en AirPods op een willekeurige plek op de mat kunnen leggen om op te laden. Hierdoor kom je er nooit te laat achter dat je apparaten toch niet zijn opgeladen doordat ze niet goed op de draadloze oplaadmat gepositioneerd waren. Hoe ideaal is dat?

Breng deze feature alsjeblieft terug, Apple!

De AirPower leek de perfecte oplaadmat te zijn om je AirPods Pro 2, je iPhone 14 Pro en je Apple Watch 8 mee op te laden. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Wat ook jammer is, is dat de Apple Watch nog steeds enkel met een oplaad ‘puck’ kunt opladen.

Het zou een uitkomst zijn als de Apple Watch in de toekomst ook gebruik kan maken van de draadloze oplossingen Qi en MagSafe. In dat geval kan de smartwatch van Apple eindelijk op dezelfde draadloze manier worden opgeladen als een iPhone en AirPods: op letterlijk elk draadloos oplaadoppervlak. Scheelt weer een hoop gedoe!