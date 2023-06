Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Op zoek naar een Vaderdagcadeau? Deze 5 Sonos-producten zijn de moeite waard

De dag des vaders, beter bekend als Vaderdag, staat weer voor de deur. Aanstaande zondag is het perfecte moment om je vader in het zonnetje te zetten (hoewel deze al volle bak in de hemel staat te shinen). Ga dus naar binnen, geef hem een heerlijk Sonos-product cadeau en geniet van eeuwige glorie. Jeroen keek naar de deals die Sonos beschikbaar stelt en zet de vijf beste voor je op een rij.

Sonos maakt geweldige speakers en ze werken ook nog eens fantastisch samen met je televisie en je iPhone. Maar welke speaker is nu het ideale cadeau voor Vaderdag?

De ideale Sonos-speakers voor Vaderdag

Wij zetten de vijf ideale Sonos-speakers voor Vaderdag op een rij. Hier komen ze.

#1 Sonos Era 100

De Sonos Era 100 is de opvolger van One. Het is de kleine speaker die je in elke ruimte van het huis kwijt kunt. Jouw vader kan hem in de keuken zetten als hij tijdens het koken fantastische muziek wil luisteren, maar hij is ook prima te gebruiken als aanvulling voor je thuisbioscoop. Hij kost je voor Vaderdag 279 euro.

#2 Era 300 voor Vaderdag

Is je vader wat veeleisender? Dan kom je bij de Sonos Era 300 voor Vaderdag. Het voordeel van dit model ten opzichte van de vorige is dat de Era 300 ruimtelijke audio heeft. Hierdoor lijkt het alsof je midden in de concertzaal staat, precies zoals de artiest het voor ogen heeft.

Voor het betere geluid betaal je ook wat meer. De Sonos Era 300 heeft een prijskaartje van 499 euro.

#3 Sonos Arc

Is jouw vader een echte filmliefhebber? Dan mag de Sonos Arc zeker niet ontbreken in de huiskamer. Of hij nu het nieuwe seizoen van The Witcher wil kijken, of juist Avatar wil streamen naar zijn televisie, de soundbar maakt van de activiteit een unieke ervaring.

De Sonos Arc produceert een dramatische helderheid en diepte die je onderdompelen in de sfeer van de film. Het mooie is dat hij nu extra voordelig is bij Mediamarkt vanwege Vaderdag. Daar betaal je 749 euro in plaats van 999 euro.

#4 Ray

Is de Sonos Arc ondanks de korting nog steeds wat te prijzig voor je? Dan is de Ray misschien wel jouw ideale alternatief voor Vaderdag. Deze is net wat compacter en past dus prima in kleinere ruimtes. Door het prachtige design past hij makkelijk onder elke televisie. Ook is het de ideale optie voor een omsloten ruimte, zoals een plan in een tv-meubel.

Dat deze niet zo duur is als de Ray, blijkt wel uit de prijs. Voor deze soundbar betaal je 239 euro.

#5 Sub

Heeft je vader al een Sonos-soundbar in huis? Dan is een Sub de ideale toevoeging voor Vaderdag. Hiermee creëert hij een diepe bas in huis. Dankzij TruePlay past de subwoofer zich automatisch aan aan de ruimte. Het design ziet er ook nog eens erg strak uit.

De Sonos Sub kost normaal €499. Toch kun je hem hier al scoren voor €479. Toch weer 20 euro die je aan andere leuke dingen kunt besteden tijdens Vaderdag.