5 nieuwe iOS 17-functies voor je iPhone die Apple niet liet zien

WWDC23 is in volle gang. Tijdens het ontwikkelaarscongres van Apple heeft het bedrijf veel nieuwe dingen laten zien, waaronder iOS 17. Nu is de eerste bèta uit en staan daarop ook een aantal nieuwe functies die we niet zagen tijdens de presentatie.

De keynote van Apple zat boordevol informatie en nieuwe producten. Het is dus logisch dat het bedrijf niet alle nieuwigheden kon laten zien rondom iOS 17. Maar wat doe je straks met de iPhone die je nu nog niet kunt?

5 bijzondere features voor de iPhone in iOS 17

Wij nemen 5 toffe nieuwe features in iOS 17 voor de iPhone door. Hier komen ze.

#1 iOS 17 herkent jouw huisdier

Als je een hond of een kat hebt, zijn ze uiteraard echt familieleden. Toch is het soms lastig om foto’s van hem of haar op te zoeken, terwijl dit bij mensen op de iPhone gewoon kan. Dit gaat veranderen in iOS 17, want straks wordt ook jouw huisdier herkend. Zo vind je makkelijk foto’s van Kitty, Pluto, AllBall of Napoleon.

#2 AirTags delen met familie

De AirTag is een hartstikke handige gadget om spullen die je vaak kwijt raakt snel terug te vinden. Toch kon je ze maar aan één account koppelen. Met iOS 17 is dit nu mogelijk met vijf andere mensen. Dat is ideaal om te doen met je familie. Zo kan iedereen op hun iPhone zien waar de sleutelbos of de afstandsbediening is.

#3 Meer informatie over je elektrische auto

Heb je een elektrische auto? Dan heb je straks veel meer aan je iPhone door iOS 17. Apple Kaarten komt met een aantal nieuwe functies voor eigenaren van een elektrische auto. De app geeft voortaan ook realtime oplaadmogelijkheden weer. Je voert je favoriete aanbieder in en de navigatie leidt je naar een oplaadpunt dat ondersteund wordt door jouw auto wanneer je het nodig hebt.

#4 Apple Podcasts onder handen genomen

Apple Podcasts krijgt een nieuw likje verf op verschillende fronten. Er komen een aantal vernieuwde functies, waaronder Now Playing, een wachtrij, zoekfilters en nieuwe art per aflevering. Nu ziet elke aflevering er anders uit. Zo wordt het nog makkelijker om jouw podcasts te luisteren en te bedienen.

#5 Linken naar andere notities op je iPhone

Jouw iPhone is natuurlijk niet alleen maar om te bellen en berichten te sturen; het is ook jouw digitale ideale notitieboekje. Nu wordt het nog makkelijker om meerdere notities te maken omdat je ze aan elkaar kunt linken in iOS 17. Zo wordt het makkelijk om van het ene bericht naar het andere te springen.