Getest: 5 dingen die je wil weten over de nieuwe 15-inch MacBook Air M2

Apple lanceerde voor het eerst een 15-inch MacBook Air tijdens WWDC23. WANT-redacteur Jeroen heeft ‘m twee weken onder handen genomen en vertelt jou de vijf punten die hem het meest opvallen.

Apple liet jarenlang de 15-inch markt voor de goedkopere computer links liggen. Als je een MacBook met die afmeting wilde hebben, kwam je automatisch bij de Pro terecht. Sterker nog, de laatste versie daarvan is nog een Intel. Nu is het bedrijf terug met een 15-inch model, maar dan wel de Air.

5 punten die opvallen aan de 15-inch MacBook Air

Maar wat valt er nu precies op aan de 15-inch MacBook Air? Ik neem het met je door.

#1 Veel overeenkomsten met de 13-inch MacBook Air

De 15-inch M2 MacBook Air kun je het beste zien als het grotere broertje van het 13-inch model. Veel is dan ook hetzelfde. Naast de chip heeft deze ook een Liquid Retina scherm en het strakke design. Daarnaast is die beschikbaar in dezelfde kleuren: zilver, middernacht, spacegrijs en sterrenlicht.

Er valt wel wat te kiezen. Het instapmodel (1.599 euro) heeft een 8-core CPU, 10-core GPU, 8 GB RAM en een 256 GB SSD. Als je meer eist, kun je upgraden tot 24 GB RAM en 2TB SSD. Zelf heb ik de versie met 16 GB RAM en 512 TB mogen uittesten (2.059 euro).

#2 Het scherm

Goed, het grootste verschil met de andere M2 MacBook Air is natuurlijk de grootte van het scherm. Je kunt zeker stellen dat de 15-inch (in werkelijkheid 15.3 inch) een fijne toevoeging is aan de line-up. Zoals gezegd komt die qua prestaties vrijwel overeen met het 13-inch model. Ook deze heeft een maximale helderheid van 15 inch en dezelfde pixeldichtheid.

Ook dit model heeft True Tone, waardoor de kleuren automatisch worden aangepast aan de omgeving. Aan de notch bovenin raak je al heel snel gewend.

#3 Ideaal om mee te nemen

De 15-inch MacBook Air lijkt door de grotere afmeting moeilijker mee te nemen dan de 13-inch, maar niets is minder waar. Met een gewicht van 1,51 kilo neem je ‘m echt overal mee naartoe. Daarnaast is hij maar 3,5 centimeter breder en 2,2 centimeter langer dan het 13-inch model.

De batterij zorgt er ook voor dat je prima op locatie kunt werken. Zelf hou ik het bijna 15 uur uit met de 15-inch MacBook Air. Apple claimt zelfs dat je tot 18 uur films kunt kijken via de Apple TV-app.

Toch heeft de 15-inch MacBook Air eenzelfde kwaaltje als meerdere andere MacBooks. In totaal heb je maar twee Thunderbolt/USB-4 poorten die allebei aan de linkerkant zitten, naast de MagSafe-aansluiting. Er had best wel een poortje of twee extra aan de rechterkant gemogen, vooral omdat dit model ook groter is. Daar zit nu alleen een aansluiting voor een koptelefoon.

Het Magic Keyboard van de 15-inch MacBook Air werkt ook naar behoren. Hij tikt lekker weg. Bovendien zorgt het grotere touchpad ervoor dat ik eigenlijk amper een muis gebruik. Vooral handig onderweg natuurlijk. Het enige wat wel opvalt is de behoorlijke ruimte die wordt vrijgelaten naast het toetsenbord.

#4 Speakers

Een van de grote verschillen met het 13-inch MacBook Air-model zijn de speakers. In de 15-inch zitten er zes in plaats van de gebruikelijke vier. Hiermee kun je het meer vergelijken met de laatste MacBook Pro’s.

Het geluid van de machine klinkt dan ook prima. Als je dus muziek wilt afspelen zonder koptelefoon of een filmpje wilt streamen met goed geluid, is deze MacBook Air je beste vriend. Zelfs de bas klinkt goed en is zeker niet te zacht.

#5 Prestaties

Goed, het draait bij een laptop natuurlijk vooral om de prestaties. Ook daarin stelt de 15-inch zeker niet teleur. Het apparaat is natuurlijk niet zo krachtig als de Pro-modellen, maar voert zijn taken nog steeds goed uit.

Als je Photoshop gebruikt of af en toe een video monteert in Première, is deze prima te gebruiken. Ik heb zelf geen enkele vastloper gehad en echt alles draait soepel, en de computer zelf werd geen enkele keer warm.

De machine kan vrij veel aan en is daarmee een ideale werklaptop voor de meeste mensen. Pas als je echt het uiterste nodig hebt, is het beter om naar de Pro over te stappen.