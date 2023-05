Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom je tijdens WWDC 2023 vooral de Apple Watch in de gaten moet houden

Over iets meer dan een week is het zover: WWDC 2023. Tijdens het ontwikkellaarscongres van Apple doet het bedrijf zelf veel aankondigingen. Zo komt het met nieuwe producten en kunnen we een eerste blik werpen op de nieuwste besturingssoftware. Vooral die van de Apple Watch belooft interessant te worden.

Als we de geruchten mogen geloven, heeft Apple veel te bieden tijdens deze WWDC. De meesten gaan natuurlijk over de nieuwe AR/VR-bril die waarschijnlijk de Apple Reality gaat heten. Toch gebeurt er op de achtergrond ook nog iets interessants en dan kijken wij vooral naar de Apple Watch, of beter gezegd: watchOS 10.

Apple Watch tijdens WWDC 2023

Nadat vorig jaar de Apple Watch Ultra op de markt kwam, lijkt het dit jaar een stuk minder te worden qua nieuwe hardware op het gebied van wearables. De nieuwe Apple Watch krijg niet zoveel vernieuwingen met zich mee. Volgens de geruchten zou Apple daarom vooral willen werken aan de besturingssoftware van de smartwatch. En dat is waarschijnlijk ook goed nieuws voor jou, want alle Apple Watches (mits dat ze niet te oud zijn) krijgen deze update.

Daar kunnen we waarschijnlijk een eerste blik op werpen tijdens WWDC. WatchOS lijkt namelijk flink op de schop te gaan. En misschien werd dat zelfs wel een beetje tijd, aangezien het de afgelopen jaren nauwelijks is veranderd.

Een ander uiterlijk

Maar goed, wat kun je precies verwachten bij de Apple Watch? Als eerste lijkt het overzicht op de schop te gaan als we lekker Analyst941 moeten geloven. Zijn gerucht wordt bevestigd door verschillende andere bronnen. Als je nu op de kroon drukt, krijg je allemaal rondjes te zien in een honingraat vorm. Dat lijkt te gaan veranderen naar rijen waar je verticaal doorheen kan scrollen. Bovendien zou watchOS 10 kunnen herkennen op welk moment van de dag je behoefte hebt aan een bepaalde widget.

Dat Apple juist dat punt volgens de geruchten aanpakt lijkt logisch, want dit is totaal anders dan bij andere software van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld maar eens aan iOS.

Widgets op de Apple Watch

Mark Gurman beweerde eerder al dat widgets naar de iPhone zouden komen. Deze functie ken je van de iPhone. Het zou mogelijk zijn om deze op te stapelen op jouw Apple Watch, net zoals bij de smartphone al mogelijk is. Deze krijg je dan te zien als je op de kroon drukt. Daar vind je zoals nu gezegd nog het overzicht.

Een ander gerucht van Analyst941 is dat je straks ook mappen kunt maken op je Apple Watch, maar dit lijkt wat onwaarschijnlijker. De vraag is wat Apple hier mee zou willen doen. Wordt het bijvoorbeeld net zoiets op de iPhone waarbij je verschillende apps in een map kunt gooien? Tot nu toe blijft dat nog wat vaag.

Zoals gezegd weten we in de week van 5 juni meer aangezien dan WWDC start. Dan rolt Apple ook meteen de eerste beta uit van watchOS 10.