Handige instelling verandert stem van Siri op je iPhone, Mac en Apple Watch

Siri is een handige persoonlijke digitale assistent, maar mogelijk ben je niet helemaal tevreden over de stem. Gelukkig kun je de stem van de slimme assistent op je iPhone, Mac en Apple Watch makkelijk aanpassen. We leggen je uit hoe je dat doet.

De slimme assistent van Apple kan veel doen, zoals herinneringen instellen en berichten transcriberen. De assistent wordt bovendien steeds beter in het uitvoeren van opdrachten en het beantwoorden van vragen. Bij veelvuldig gebruik hoor je de stem van de digitale assistent de hele dag door, maar als die je niet aanstaat, kun je ‘m zo aanpassen.



Stem van Siri wijzigen op al je apparaten

Het makkelijkste aan het veranderen van Siri’s stem op je iPhone, Mac en Apple Watch is dat het op al deze apparaten nagenoeg hetzelfde werkt. Handig om te weten is dat de stem van de slimme assistent op al je apparaten hetzelfde is. Je hoeft de stem dus maar één keer te wijzigen op één van je Apple-apparaten.

Siri-stem wijzigen op iPhone (en iPad)

Het aanpassen van de stem van de Apple-assistent werkt op je iPhone (en je iPad) als volgt: open de instellingen en navigeer naar Siri en zoeken. Tik op Siri-stem en kies de gewenste stem uit. Je apparaat speelt als voorbeeld een fragment van de gekozen stem af. Staat de taal niet goed ingesteld? Wijzig die dan eerst via Taal.

Zo verander je de stem op je Apple Watch

Op je Apple Watch kun je de stem van de spraakassistent veranderen door de instellingen te openen en naar Siri te navigeren. Scrol naar onderen tot je Siri-stem tegenkomt. Verander eventueel eerst de taal om andere stemmen uit te proberen.

En zo op je Mac of MacBook

Wil je de stem van de slimme assistent veranderen op je Mac of MacBook? Klik dan met je muis of via het touchpad op het Apple-icoontje in de linkerbovenhoek en open de Systeeminstellingen. Klik vervolgens op Siri en Spotlight. Naast Siri–stem gebruik je de knop Selecteer om een stem naar keuze in te stellen.