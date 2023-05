Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

ChatGPT en AI veroveren de wereld, maar zit Apple-CEO Tim Cook het zitten?

Als je het nieuws over tech hebt gevolgd, dan is één ding duidelijk: AI (artificial intelligence) is groot. ChatGPT en andere diensten nemen de wereld over. Apple CEO Tim Cook ziet absoluut de potentie voor iPhones, iPads en Macs, maar heeft er ook kopzorgen over. OMT-redacteur Dennis Mons schaart zich achter de beste man.

AI is ‘booming’: ChatGPT schrijft hele essays, DallE maakt elke afbeelding of kunstwerk die je wilt en je kan zelfs hele muziekvideo’s laten maken zonder zelf muziek te spelen, noch een video te schieten. Intrigerend vinden bedrijven als Google, Microsoft en natuurlijk ook Apple. Al is die laatste wat terughoudend.

Tim Cook van Apple is op zijn hoede voor kunstmatige intelligentie

We vallen meteen met de deur in huis: Apple springt niet meteen op de wagen als het gaat om AI. Microsoft heeft flink geïnvesteerd in Open AI (het bedrijf achter ChatGPT) en Google is druk bezig met Bard. En bij Apple bleef het angstvallig stil.

Tergend stil. Het bedrijf kreeg namelijk veel kritiek vanwege het feit dat Siri echt onvoorstelbaar dom is, zelfs als je een shortcut maakt voor een superieure versie met een ChatGPT-trucje. Maar laten we eerlijk zijn: hebben we Siri eigenlijk niet al opgegeven?

In de Q2-resultatenbriefing van Apple ging Tim Cook wel in op een vraag van Shannon Cross van Credit Suisse die stelde dat AI nu wel een ding is. Cook wilde daar niet direct op antwoorden, maar zei echter dat AI wel heel interessant is.

Daarnaast somde Cook ook enkele prestaties van Apple op in het AI-segment, zoals het gebruik van de technologie om functies zoals Valdetectie, Crash-detectie en de ECG van de Apple Watch te creëren. “Deze dingen zijn niet alleen geweldige functies, ze redden ook levens daarbuiten”, aldus Cook.

Toch heeft hij ook zijn vraagtekens met betrekking tot AI. “Er zijn een aantal kwesties die opgelost moeten worden”, zei hij. Hij voegde eraan toe dat Apple AI als “enorm” ziet en zal blijven investeren in gerelateerde technologieën voor zijn producten.

Zelfs ‘de uitvinder van AI’ heeft zo zijn twijfels

Niet alleen Tim Cook, maar ook Elon Musk en Apple-oprichter Steve Wozniak, zijn op hun hoede als het gaat om AI. Sterker nog: Geoffrey Hinton, die in het algemeen wordt beschouwd als de peetvader van kunstmatige intelligentie (AI), heeft zijn baan bij Google opgezegd. Nu heeft hij alle tijd om te waarschuwen voor de groeiende gevaren op dit gebied, vertelde hij de BBC (een absolute must-read).

Hij stelt dat sommige van de gevaren van AI-chatbots “best eng” waren. Hij heeft dus niet alleen een kijkje in de keuken gehad, hij heeft de keuken ontworpen. Een persoon waar we dus naar moeten luisteren.

“Op dit moment zijn ze niet intelligenter dan wij, voor zover ik kan zien. Maar ik denk dat ze dat binnenkort wel zullen zijn.”