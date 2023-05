Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe jij je favoriete TikTok-geluid de ringtone van je iPhone maakt

TikTok staat bomvol met viral deuntjes die zonder twijfel wekenlang in je hoofd blijven hangen. Hoe vet is het dat je ze ook als ringtone of geluid voor meldingen op je iPhone kunt gebruiken?

Of je nu de hilarische bekende gillende geit of juist een nummer van een nieuwe opkomende artiest wil instellen als ringtone, het kan allemaal. We leggen je uit hoe je verschillende geluiden kunt downloaden van je favoriete creators, zolang TikTok op je iPhone beschikbaar blijft, tenminste…

TikTok-geluid als ringtone op je iPhone

Als eerste zoek je natuurlijk de video op waarvan je de audio wil gebruiken voor je ringtone. Houd de TikTok-video naar keuze een paar seconden ingedrukt. Tik vervolgens op Save video.

Vervolgens download je de app Ringtones Maker uit de App Store. Je hebt hiervoor een iPhone nodig met iOS 11 of nieuwer. Open de app en klik op Import from video. Tik vervolgens op het zojuist opgeslagen bestand en kies voor Make.

Drie iOS-apps nodig

Naast TikTok en Ringtones Maker heb je ook de app GarageBand nodig. Hiervoor is iOS 16 of nieuwer vereist. Mogelijk staat deze Apple-app al op je iPhone, maar zo niet dan kun je ‘m makkelijk downloaden via de App Store. Ga terug naar Ringtones Maker en tik op Share. Kies hier voor GarageBand.

Kies vervolgens binnen GarageBand opnieuw voor Deel en tik op Beltoon. Geef het TikTok-geluid eventueel een andere naam zodat je ‘m eenvoudig kunt herkennen. Tik op Exporteer, wacht enkele seconden en tik op Gebruik geluid als. Kies nu voor Standaardbeltoon of voor Standaard-sms-toon.

In de Instellingen van je iPhone kun je checken of het TikTok-deuntje daadwerkelijk is ingesteld als ringtone. Ga naar de sectie Horen en voelen. Onder Beltoon (of onder Sms-toon) zou je nu het zojuist ingestelde geluid terug moeten vinden. Nu nog afwachten tot je gebeld wordt!