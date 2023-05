Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Steve Jobs wist Apple 25 jaar geleden te redden met zijn iMac

Deze week is het precies 25 jaar geleden dat Steve Jobs de wereld op zijn kop zette. Onder zijn leiding werd de iMac gelanceerd en redde daarmee feitelijk ook Apple, dat niet bepaald lekker ging. Die periode wordt in de volksmond ook wel The Dark Ages van Apple genoemd.

Als op 6 mei 1998 de iMac niet was aangekondigd door Steve Jobs, hadden we waarschijnlijk ook nooit de iPhone en Apple Store gehad. Sterker nog, de iMac is zo’n beetje de oudste nog bestaande pc ooit (hoewel de nieuwe versie natuurlijk totaal anders is). Wellicht was Apple zelfs kopje onder gegaan zonder Steve Jobs en zijn ‘gekke Mac’.

De iMac was de ‘alles–in-één-pc’ van Apple

Wat de Apple iMac van Steve Jobs zo speciaal maakte was het feit dat het een van de eerste computers was die een pc met een beeldscherm combineerde. Voorheen moest je die los van elkaar aanschaffen en moest je verdraaid goed opletten of je onderdelen wel compatibel waren. Dat was vroeger een behoorlijke uitdaging.

Toch werd het design niet meteen de hemel ingeschreven. Zo stelde The New York Times destijds dat je als Mac-gebruiker dus wel vastzat aan het 15 inch-scherm. “Toch is wel een van de beste 15 inch-schermen van dit moment”, schreef de krant.

“Na een paar jaar de thuismarkt te hebben genegeerd, is de Mac terug op volle kracht”, schreef de Los Angeles Times in mei 1998.

Was hij mooi of spuuglelijk?

Ook de bolle, kleurrijke behuizing moest je maar net bevallen. “De Apple iMac beschikt over voldoende vermogen, geweldige functies, concurrerende prijzen en een radicaal nieuwe uitstraling – rond, doorschijnend, blauw en wit”, stelde de LA Times.

“Naar mijn smaak is hij verre van mooi, maar wat belangrijker is: de iMac is zó anders dan de huidige norm dat het absoluut aandacht krijgt”, aldus de krant. “En als Apple tegenwoordig iets nodig heeft, dan is het de juiste aandacht.”

Bill Gates lag niet wakker van de regenboogmachine van Steve Jobs

Microsoft-oprichter Bill Gates kon het niet laten om de Apple iMac te dissen. “Het enige dat Apple nu biedt, is leiderschap op het gebied van kleuren”, zei hij. “Het zal niet lang duren voordat wij dat ook bijbenen, denk ik.”

Maar Jobs had naast een kleurig uiterlijk ook strikte eisen met betrekking tot de specificaties. “Dit product van $1,299 is sneller dan de snelste Pentium II die je kunt kopen”, stelde Steve Jobs in een interview. “De markt heeft nog nooit zo’n krachtige en mooie consumentencomputer gehad.”

Al met al heeft Jobs (zoals al eerder) een revolutie in pc-technologie en -design veroorzaakt, die tot op de dag van vandaag nog steeds relevant is. Sterker nog: we willen een Apple iMac G3 hebben. Misschien gaan we er een aquarium van maken, gewoon omdat het kan.