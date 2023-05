Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

May the 4th: de beste Star Wars-gadgets voor iPhone, Mac en meer

Gelukkige May the Fourth iedereen! Deze bijzondere datum wordt gezien als de officieuze feestdag in het teken van Star Wars. En met deze vette accessoires voor iPhone, iPad, Apple Watch en Mac waan je je een ware Jedi of Sith. OMT-redacteur Dennis Mons gaat waarschijnlijk een klein fortuin uitgeven.

Met het aanschaffen van Star Wars-accessoires moet ik mezelf altijd inhouden, maar als ze ook nog eens bedoeld zijn voor mijn Apple-producten, wordt de verleiding wel héél groot. Deze vijf zijn wel heel tof.

Moge De Kracht met u zijn met dit Star Wars-speelgoed voor iPhone, iPad, Apple Watch en Mac

Veel van deze gadgets heb je vast niet nodig, maar laten we eerlijk zijn, dat geldt voor wel meer dingen die we in huis hebben. Hier vijf voorbeelden van vette merchandise als je een Star Wars-fan bent.

1. Darth Vader mini speaker voor je iPhone, Mac of iPad

Bitty Boomers zijn coole én schattige Bluetooth-speakers. Ze zijn namelijk maar zo’n vijf centimeter groot. Je krijgt er dan ook een koord (lanyard) bij, waardoor je het schattige eitje aan bijvoorbeeld je tas kan vastmaken.

Als de speaker volledig opgeladen is, haal je er zo’n vier uur plezier uit. En opladen doe je met gemak met de meegeleverde micro-USB-kabel.

Daarnaast kun je de kleine speaker ook gebruiken als afstandsbediening als je selfies wilt maken. Door op de aan- en uitknop te drukken maak je namelijk snel een foto met je iPhone of iPad.

Je kunt kiezen uit een aantal Star Wars-personages zoals Darth Vader, Boba Fett, Chewbacca en meer, en ze zijn te koop vanaf zo’n twintig euro.

2. Awesome Apple Watch-bandjes

Toon je liefde voor Star Wars met deze epische Apple Watch-bandjes van Moby Fox. Het bedrijf heeft een keur aan personages en thema’s zoals The Mandalorian, Grogu, Vader en Kylo Ren.

En ze kosten niet eens een rib uit je lijf. Je kan ze namelijk al kopen voor 39,95 euro. Die van Apple zelf kost je tien euro meer.

3. Subtiele Star Wars-laptoptas

Je Apple-apparaten zoals je MacBook, iPhone of iPad zijn veilig in deze toffe en strakke rugtas. Er is namelijk ruimte voor een 17 inch laptop en meer fijne gadgets.

Deze Jedi Order-versie heeft een oprolbaar paneel dat de schouderbanden kan opbergen of je spullen beschermt tegen regen. Als je de voorkeur geeft aan een ander ontwerp, zijn er andere alternatieven die een 17-inch laptop kunnen herbergen, zoals de Ahsoka Trooper-rugzak en een hele vette Mudhorn-rugzak. De tas kost 150 dollar.

4. Grogu als Echo Dot-standaard is zo schattig

Als fan van The Mandalorian moét je eigenlijk wel deze Grogu-standaard hebben als je een Echo Dot (vierde en vijfde generatie) gebruikt.

Het enige wat je hoeft te doen is de Dot in de houder te zetten en dan kun je Alexa (of dus feitelijk Grogu) vragen om muziek af te spelen, het weer te checken of je slimme huis te bedienen. Natuurlijk kan je dat ook doen via je iPhone of iPad.

De Echo Dot-standaard is verkrijgbaar voor 27,99 dollar op Amazon.

5. Star Wars-grip voor je Apple iPhone

Als je net zo onhandig bent als ik, is een PopSocket een absolute uitkomst. Deze populaire accessoire plakt aan de achterkant van je telefoon en daardoor is die makkelijker vast te houden.

Als extra functie kun je ‘m als standaard omhoog zetten om video’s te kijken op je bank of in de trein.

De PopSocket werkt uitstekend met gladde oppervlaktes. Heb je echter een iPhone case van silicoon, dan blijft hij niet goed plakken.

Mocht je wel een glad hoesje hebben (of helemaal geen), dan is er keuze te over zoals Darth Vader, R2D2, of het klassieke Star Wars-logo.

Al met al kan je dus de speciale May the Fourth je helemaal eigen maken met deze awesome iPhone-, iPad-, Apple Watch- en Mac-accessoires.