Stalking via AirTags serieus probleem, maar je kunt jezelf beschermen

AirTags zijn in het leven geroepen om je waardevolle bezittingen in de gaten te houden. In de praktijk is dat echter niet het enige waarvoor ze gebruikt worden. De trackers van Apple zijn namelijk populair onder stalkers. Het is dan ook een serieus probleem, waar je je gelukkig tegen kunt wapenen.

Er zijn verschillende meldingen gedaan van stalkingpraktijken door middel van een AirTag. Zo werden twee vrouwen gevolgd door hun exen met behulp van AirTags. De tracker werd bij een van de vrouwen in het wiel van haar auto gestopt, waardoor de ex-vriend haar locatie in de gaten kon houden. Dit kun je doen om jezelf te beschermen.

Bescherm jezelf tegen stalking via AirTags

Apple en Google zijn recentelijk een samenwerking gestart om stalking door middel van AirTags tegen te gaan. Hierdoor krijgen zowel iPhone-gebruikers als Android-gebruikers straks een melding op hun smartphone als ze mogelijk gevolgd worden door een tracker.

Ook andere bedrijven achter bluetoothtrackers, zoals Samsung en Tile, werken mee aan deze nieuwe standaard die stalking door middel van deze trackers moet voorkomen. Het moet dus straks niet uitmaken welk merk smartphone je hebt en om welke bluetoothtracker het gaat om beter beschermd te worden.

Apple heeft op dit moment al een ingebouwd systeem. Dit systeem kan een melding geven als er langere tijd een AirTag in de buurt is die niet aan jouw iPhone gekoppeld is. AirTags kunnen zelfs een geluid afspelen zodat je weet waar de tracker verstopt is. Dit werkt automatisch via het Zoek mijn-systeem.

Hoewel het ook mogelijk is om AirTags te ontdekken met een Android-telefoon, werkt dit niet net zo goed als op een iPhone. Android-gebruikers moeten namelijk als extra stap de Tracker Detect-app van Apple downloaden. Alleen dan kunnen zij de trackers van Apple scannen of traceren. Daar moet in de toekomst dus verandering in komen.