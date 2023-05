Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 tips om je Sonos-speakers naar een hoger niveau te tillen

Sonos is absoluut niet een van de goedkoopste merken als het gaat om audio, maar weet zich wel te meten met de absolute high-end. Als je dan toch hebt geĆÆnvesteerd, zijn dit wat handige trucjes om meer uit je systeem te halen.

Natuurlijk bestaan er audiomerken die makkelijk in de duizenden euro’s lopen. Daarom is Sonos een uitstekend en relatief betaalbaar alternatief als je uitstekend geluid wilt. Met wat simpele tips klinken je speakers of soundbar nĆ³g beter.

Sonos-speakers overal in huis

Mocht je een beetje een budget hebben dan is het aan te raden om nog Ć©Ć©n speaker (of zelfs meer) in huis te halen. Het is namelijk vrij eenvoudig om alles op elkaar aan te sluiten en voor elke speaker de instellingen te bepalen. Met deze vijf tips kom je een heel eind.

#1 Combineer meerdere speakers

Speakers van Sonos hebben sowieso een enorm groot voordeel: ze zijn makkelijk met elkaar te verbinden. Zo krijg je bijvoorbeeld overal in huis geluid, of kan je een setup maken voor uitstekend stereo- of surround-geluid. Voor dat laatste is het wel nodig dat je twee dezelfde speakers hebt en voor surround een soundbar.

Het toevoegen van speakers is een fluitje van een cent in de Sonos-app. Tik hiervoor op instellingen onder in de app, vervolgens op Systeem en daar kan je een product toevoegen.

#2 Gebruik een Boost als je netwerk niet goed is

Als je dan toch meerdere systemen met elkaar wilt verbinden in verschillende delen van het huis kan het goed zijn dat je wifi niet sterk genoeg is.

Een Boost biedt dan een oplossing, want hiermee wordt je wifi-ontvangst vergroot. Ook deze is eenvoudig toe te voegen in de instellingen. Hij is hier te koop voor 119 euro.

#3 Gebruik Sonos Trueplay voor het beste geluid

Als je echt het beste geluid wil krijgen uit je Sonos-speakers dan is het aan te raden om Trueplay te gebruiken. Dit is een manier voor de speakers om exact hun locatie in een ruimte te bepalen.

Ga hiervoor wederom naar instellingen in de app. Kies vervolgens Systeem, selecteer daarna de kamer en hier vind je Trueplay terug. Let wel: deze optie werkt alleen op een iOS-apparaat. Mocht je overigens de Sonos Move of de Sonos Roam hebben, dan hoef je niets te doen. Die systemen hebben automatisch al Trueplay.

Zowel de Era 100 als de Era 300 bieden overigens twee opties voor Trueplay-afstemming. De eerste is een geavanceerde afstemming, waarvoor je ook een iOS-apparaat nodig hebt.

Ook is er een snelle afstemming, die gebruikmaakt van de ingebouwde microfoons om de luidsprekers af te stemmen op de kamer waarin ze zich bevinden.

#4 Een scherper oor? De equalizersettings helpen

Het kan heel goed zijn dat je Trueplay niet kan waarderen (of niet kan gebruiken). Dan bieden de equalizersettings soelaas. Sonos-speakers hebben nogal veel bas, dus als je dat wilt veranderen, dan doe je dat zo.

Ga wederom naar de app en kies Systeem. Hierin kan je de kamer selecteren waar Ć©Ć©n of meerdere Sonos-speakers zich bevinden. Ook vind je daar de equalizer. Daar zijn alle instellingen te vinden die per kamer (en dus speaker) behoorlijk te tweaken zijn.

#5 Maak je buren niet pissig dankzij de Sonos-volumebegrenzing

In een bijna kinderlijk enthousiasme kan het goed zijn dat je je geluid een tikkie te hard zet. Om te voorkomen dat je klagende buren krijgt, kan je simpelweg een volumebegrenzing gebruiken.

Deze vind je natuurlijk ook in de app en staat in de lijst van mogelijkheden per kamer, en dus per speaker.

Al met al bieden Sonos-speakers niet alleen goed geluid, maar ook vette mogelijkheden om uit te breiden en te tweaken. Zo klinkt een concert op Spotify alsof je er zelf bij bent.