Dit verborgen Safari-trucje bespaart je veel tijd op je Mac

Safari: een machtige browser die door menig Mac-gebruiker waarschijnlijk het meest gebruikt wordt. Logisch, want naast een prettige werking onderscheidt de browser zich door vele opvallende (en soms verborgen) functionaliteiten. Dit is een van de functies.

Safari is de browser die door Apple speciaal ontwikkeld is voor je Mac. Het is daarom ook een van de fijnste manieren om over het internet te surfen met jouw Apple-apparaat. Een verborgen functie maakt het nog veel fijner, en deze is vooral bedoeld voor de dromers onder ons.

Safari helpt je tegen een bekend fenomeen

Het is ons allemaal wel eens overkomen: het Wikipediasyndroom. Je zoekt ergens naar op het internet en via de ene link die je aanklikt, dwaal je ontzettend af van het hoofdonderwerp. Sterker nog, soms weet je niet eens meer wat dat precies is. Gelukkig heeft Safari daarvoor de ideale functie waardoor je niet meer de weg kwijtraakt op je Mac.

Normaal is dit niet erg, maar als je net met iets belangrijks bezig was en het startpunt kwijt bent, kan dit vervelend zijn. Vooral als je bijvoorbeeld afgeleid raakt tijdens het studeren. Gelukkig heeft Safari de oplossing voor je, die je weer terugbrengt naar het begin op je Mac. Je kunt natuurlijk op vorige blijven klikken, maar er is een simpelere oplossing.

Veel makkelijker op je Mac

Het kan allemaal veel makkelijker op je Mac. Hiervoor ga je naar het tabblad Geschiedenis dat je bovenaan ziet staan als je Safari hebt geopend. Klik vervolgens op “Zoekresultaten SnapBack”. Deze functie is overigens ook te gebruiken door Command-Option-S.

Hiermee ga je automatisch naar de eerste pagina waar je veel te lange zoektocht in Safari is gestart. Hiervoor is het wel belangrijk dat je in hetzelfde tabblad bent gebleven, anders werkt het niet. De functie werkt wel als je start vanaf een zoekmachine als Google of DuckDuckGo.