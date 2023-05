Photoshop gaat ChatGPT achterna en zo gaat dat je helpen

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Photoshop zet AI op bijzondere wijze in voor jouw foto’s

Als je van jouw foto het perfecte plaatje wil maken kun je niet meer zonder Photoshop. Toch kan het programma vrij lastig zijn. Nu komt er een nieuwe tool die het je veel gemakkelijker gaat maken. Het wordt een soort ChatGPT.

Hoewel ChatGPT eigenlijk nog steeds in de ontwikkelingsfase is, maakt het nu al ons leven veel gemakkelijker. Als je een overzicht van informatie wil, zoals de mooiste plaatsen in Barcelona, stelt het programma het voor je samen. Met Dall E heeft moederbedrijf OpenAI ook een eigen fotodienst die werkt met AI. Adobe kan met Photoshop niet achterblijven en voegt nu ook nieuwe AI toe.

Adobe doet ChatGPT na maar dan beter

Adobe voegt Generative Fill toe aan Photoshop. Het bedrijf noemt het de eerste co-piloot in creatieve omgevingen. Het wordt daarmee nog makkelijker om content toe te voegen of te verwijderen op afbeeldingen. Dit doe je heel eenvoudig door tekst in te voeren wat je precies wil.

De nieuwe functie in Photoshop maakt gebruik van Firefly, de functie die zes weken geleden voor het eerst in beta is uitgebracht. Dat heeft een functie op het generen van afbeeldingen en teksteffecten. Het maakt gebruik van afbeeldingen met een open licentie al kunnen bedrijven dat ook uitbreiden met eigen materiaal.

Eigenlijk lijkt het daarmee verdacht veel op Dall E van ChatGPT-maker OpenAI. Ook daar beschrijf je wat je op een foto wil zien en vervolgens creëert AI het voor je. Hoewel het werkt, zijn de resultaten niet altijd even goed. Het is interessant om te zien of Adobe hier verder mee is. Net zoals Dall E, zit deze functie voor Photoshop nog in de beta.

Generative Fill in Photoshop

Doordat Firefly nu rechtstreeks in Generative Fill wordt gebruikt, moet het nog makkelijker en sneller worden om te gebruiken. Zo komt volgens Adobe de verbeelding in leven via Photoshop, net zoals ChatGPT dat doet met Dall E.

Generative Fill past automatisch het perspectief, de belichting en de stijl van afbeeldingen aan, zonder dat de gebruiker daar iets aan hoeft te doen. Vervelende taken worden verminderd en zo kan de gebruiker zich focussen op het creatieve proces.

De functie is nu beschikbaar in de beta-versie van Photoshop. De bedoeling is dat de functie in de tweede helft van 2023 naar de reguliere versie komt.

AI is niet nieuw voor Photoshop. Als je goed oplet zie je dat het programma er al gebruik van maakt met bepaalde functies. Denk bijvoorbeeld aan Neural Filters of Content Aware Fill in After Effects.