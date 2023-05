Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 Safari-trucjes die onmisbaar zijn als je een iPhone hebt

Heb je een iPhone, dan is de kans groot dat je Safari als je hoofdbrowser gebruikt. De app zit vol met handige features, waarvan er een aantal wat ons betreft echt onmisbaar zijn.

Hoewel Google Chrome wereldwijd verreweg de populairste browser is, wordt Safari veelvuldig gebruikt door Apple-gebruikers. De browser werkt dan ook feilloos op al je verschillende Apple-apparaten.

Trucjes om meer uit Safari voor iPhone te halen

Met deze trucjes haal je alles uit Safari.

#1 Verplaats de adresbalk

Sinds de komst van iOS 15 is het mogelijk om de adresbalk van Safari te verplaatsen op je iPhone. Standaard staat de adresbalk onderin, zodat het makkelijker is om de app met één hand te gebruiken. Niet iedereen vindt dit echter een prettige plek, waardoor het fijn is dat je dit tegenwoordig kunt aanpassen.

Om de locatie van de adresbalk in Safari te verplaatsen, ga je naar de Instellingen van je iPhone en tik je op Safari. Scrol vervolgens iets naar onderen en selecteer Eén tabblad. Als je de browser weer opent, staat de adresbalk op zijn nieuwe plek.

#2 Automatisch tabbladen sluiten

Een andere superhandige functie in Safari is de mogelijkheid om tabbladen automatisch te laten sluiten. Je kunt instellen om tabs na een dag, een week of een maand automatisch te sluiten. Zo stel je het in.

Ga naar de Instellingen van je iPhone en tik op Safari. Navigeer nu naar Sluit tabbladen. In dit venster kies je de gewenste termijn. Wil je toch niet dat tabbladen automatisch sluiten? Kies dan voor Handmatig.

#3 Startpagina aanpassen op je iPhone

Elke keer dat je Safari opent, toont de app je informatie, zoals wat je favoriete sites zijn en welke artikelen je hebt toegevoegd aan je leeslijst. Het is echter mogelijk om deze pagina aan te passen met andere informatieblokken. Ook kun je de achtergrond wijzigen.

Scrol hiervoor helemaal naar onderen op een nieuwe Safari-pagina en tik op Wijzig. Hier geef je aan welke informatie je wil weergeven door met de sliders te schuiven. Ook kun je een van de voorgestelde achtergronden kiezen of een foto uit je album toevoegen.

#4 Site toevoegen aan thuisscherm

Als je een bepaalde website regelmatig bezoekt, is het net zo handig om ‘m toe te voegen als snelkoppeling aan je thuisscherm. Dit is al jarenlang mogelijk, maar veel mensen weten er nog niet van af. Navigeer naar de gewenste site in de Safari-browser op je iPhone en op de Deel-knop te drukken. Kies vervolgens voor Zet op beginscherm.

#5 Verberg je IP-adres in Safari

Veiligheid en privacy voor alles natuurlijk. Daarom is het slim om je IP-adres te verbergen in Safari. Het is een handige manier om persoonlijke gegevens, zoals je locatie, af te schermen voor trackers afkomstig van apps en websites.

Het verbergen van je IP-adres kun je doen door de Instellingen van je iPhone te openen en naar Safari te navigeren. Tik vervolgens op Privacy en beveiliging en kies onder Verberg IP-adres voor Voor trackers en websites.