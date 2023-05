Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: flinke korting op de iPhone 14 Pro Max

Elke woensdag zoeken jouw vrienden van One More Thing naar de ideale aanbieding op het internet. Vandaag de iPhone 14 Pro Max, die extra voordelig is bij Amazon.

De iPhone 14 Pro Max is een van de krachtigste smartphones op de markt. Het is dan ook de ideale telefoon voor mensen die het uiterste uit hun telefoon willen halen. Normaal is het toestel vrij prijzig, maar nu scoor je ‘m flink voordeliger bij Amazon.

Dit is de iPhone 14 Pro Max

De 14 Pro Max is het beste wat Apple te bieden heeft op het gebied van smartphones. De telefoon is door A16 Bionic-chip ontzettend krachtig en snel. Het is daarmee de ideale deal op Amazon.

Wat natuurlijk meteen opvalt aan de Pro Max is het imposante scherm. Dit is een 6,7-inch always-on Super Retina XDR Display met ProMotion. Hiermee zie je jouw favoriete film of serie zo scherp dat het lijkt of die van het beeld afspat.

Als je het scherm aan hebt, valt je meteen ook iets anders op: het Dynamic Island. Deze speciale bovenkant lanceerde Apple bij de iPhone 14 Pro en Pro Max. Hiermee heeft het de notch voor Face ID prachtig weggewerkt door middel van een speciaal vlak voor berichten.

Het grote verschil tussen de de Pro en Pro Max is naast het formaat natuurlijk de camera. De 48-MP hoofdcamera, van de smartphone die goedkoper is bij Amazon, zorgt voor een vier keer hogere resolutie. Filmmodus is nu in 4K Dolby Vision met een snelheid van 30 frames per seconde.

Daarnaast heeft de iPhone 14 Pro Max ook de beste batterij van alle telefoons van Apple. Op een volle lading kun je zelfs tot 29 uur video afspelen. Je houdt het daarmee dus makkelijk een gehele dag uit en als je extra voorzichtig bent zelfs twee dagen.

Nu goedkoper bij Amazon

Die specs ken je natuurlijk allemaal al, maar het gaat vooral om de prijs. De iPhone 14 Pro Max met 128 GB geheugenopslag kost je normaal gesproken 1.476 euro. Nu geeft Amazon je een korting van 13 procent waardoor je nog maar 1.278 euro betaalt

Ook de andere modellen zijn goedkoper bij Amazon. Zo betaal je op het 256 GB model met 1.397 euro zo’m 13 procent minder. Het 512 GB-model is dan weer 175 euro goedkoper met een prijs van 1.691 euro.