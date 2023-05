Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: scoor 100 euro korting op de Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8 is goedkoper dan hij de afgelopen zes maanden was. Zowel bij Amazon als bij Belsimpel scoor je de smartwatch nu met 100 euro korting.

Feest, want hoewel de smartwatch van Apple bewezen heeft een aanwinst te zijn is hij wel duur. Goedkoop is hij nog steeds niet, maar de twijfelende consument zou de knoop nu eventueel door kunnen hakken.

Apple Watch Series 8 is een pareltje

Vernieuwend is hij niet, maar de Series 8 doet zijn werk uitstekend. Apple bracht het slimme horloge in september vorig jaar op de markt. Tegelijkertijd met de intrigerende, maar nog duurdere, Apple Watch Ultra.

Hoewel het uiterlijk niet heel veel veranderd is ten opzichte van de Series 7 zijn er onder de motorkap wel wijzigingen te vinden. De Apple Watch Series 8 is bijvoorbeeld voorzien van de krachtige S8-chip én een nieuwe sensor. Hierdoor meten gebruikers met gemak de temperatuur van het lichaam op.

Tegelijkertijd is het mogelijk om nog beter de kwaliteit van je slaap in kaart te brengen én ondersteunt het slimme horloge de crashdetectie-functie van de iPhone 14. Zodra het een ongeluk detecteert worden dus direct de hulpdiensten ingeschakeld.

Uiteraard hebben we de Apple Watch Series 8 ook uitgebreid kunnen testen en vertel ik je er alles over in mijn review. De conclusie daarin is vrij duidelijk: dit is voornamelijk een goede upgrade voor mensen met een Series 3 of Series 4.

Flinke korting op de smartwatch

Heb jij zo’n model in bezit en wil je de overstap maken? Dan is dit misschien wel het moment om dat te doen. Belsimpel en Amazon geven namelijk aardig wat korting op de Series 8.

Beiden webwinkels geven je maar liefst 100 euro korting op het 45mm model met GPS-ondersteuning. Waar je hem normaal gesproken dus voor 849,95 euro op de kop tikt, krijg je hem bij de webshops nu dus voor 749,95 euro. Goedkoper dan dit was de Apple Watch Series 8 de afgelopen maanden nog niet.