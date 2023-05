Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Rapid Security Response: de belangrijke Apple updates voor iPhone en Mac

Soepel verloopt het niet, maar Apple heeft twee belangrijke updates voor de iPhone en de Mac uitgerold. Het gaat om een zogeheten Rapid Security Response, die in de vorm van iOS 16.4.1 en macOS 13.3.1 het daglicht ziet.

De speciale update werkt net iets anders dan andere updates en is bijzonder snel te installeren. Dat moet ook wel, want middels deze weg lost Apple serieuze problemen op die zich kunnen voordoen op je iPhone of Mac. Een belangrijke update dus.

Apple lost problemen op met iPhone en Mac met snelle update

Binnen iOS 16.4.1 en macOS 13.3.1 zaten helaas een aantal serieuze beveiligingsproblemen. Gebruikers met een iPhone of Mac liepen hierdoor gevaar, al lijkt Apple de problemen niet specifiek te benoemen. Hoe dan ook is het belangrijk om de update te installeren.

Het installatieproces verloopt echter niet altijd soepel. Er zijn verschillende gebruikers die problemen hebben met het installeren van de broodnodige update. Zowel op de iPhone als op de Mac krijgen sommige gebruikers een melding waarin staat dat de update niet kan worden geverifieerd.

Het kan zijn dat er een fout in de update zit, maar het is ook mogelijk dat Apple kiest voor een gefaseerde uitrol. Je kunt zelf controleren of je iPhone of Mac al is bijgewerkt. In dat geval staat er een (a) achter de softwareversie.

Voor de iPhone heb je dus iOS 16.4.1 (a) nodig, terwijl je voor de Mac macOS 13.3.1 (a) nodig hebt.

Rapid Security Response

Een Rapid Security Response is een update die precies doet wat de naam al doet vermoeden. Het is een speciale update die snel is ontwikkeld om kwetsbaarheden en grote problemen binnen een bepaalde softwareversie op te lossen.

Het proces voor het downloaden en installeren van een dergelijke update verloopt sneller dan bij een reguliere update. Logisch, want het bestand is doorgaans kleiner.

Houd er echter rekening mee dat een RSR (hippe afkorting voor Rapid Security Response) alleen kan worden toegepast op de meest recente versie van iOS (iPhone), iPadOS (iPad) en macOS (Mac).