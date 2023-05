Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dit simpele iPhone-trucje bespaart je meteen veel tijd

We brengen dagelijks veel tijd door op onze iPhone. Het is dan ook elke maandag schrikken als je een overzicht te zien krijgt van hoeveel schermtijd je gemiddeld per dag besteedt. Toch is er nu een manier voor veel mensen om flink wat tijd te besparen.

Op onze iPhone is het soms echt een rommeltje. Dan hebben we het niet alleen over een onoverzichtelijk scherm, een e-mailbox waar nog honderden mailtjes openstaan of ongesorteerde notities. Nee, soms zit die rommel ook gewoon in Safari door je eigen toedoen.



Een rotzooitje op je iPhone

Een discussie die je vast wel herkent is het nut van het afsluiten van apps om batterij te besparen. Apple zegt dat je dit niet hoeft te doen en dus laten we alle apps standaard open. Een soortgelijk gedrag zal je ook met tabs, maar daarbij is wel een probleem en dan spreek ik vooral uit eigen ervaring.

Het komt ontzettend vaak voor dat ik veel te veel tabbladen open laat staan op mijn iPhone. Ik open een link in WhatsApp die mijn vrienden naar mij toesturen. En hoppa, weer een extra tab open. Die vergeet ik vervolgens weer te sluiten. Het gevolg is duidelijk, ontzettend veel tabs open, die ik één voor één moet sluiten, omdat alles anders echt te onoverzichtelijk wordt.

Zo ga je te werk in Safari

Today Years Old deelt het iPhone-trucje op Twitter en het blijkt ontzettend eenvoudig te zijn. Het enige wat je hoeft te doen, is Safari te openen en vervolgens op de twee vierkantjes rechtsonder te drukken. Als je dat pictogram ingedrukt houdt, krijg je een geheel menu te zien dat je waarschijnlijk nog niet kent. Niet alleen is het hierdoor makkelijk om nieuwe tabs te openen, ook maak je simpel tabbladgroepen.

De meest fijne optie is echter een andere. Je kunt in dit menu in Safari ook makkelijk in één keer alle openstaande tabbladen afsluiten. Of het er nu twee zijn of juist honderd. Dat scheelt je dus scrollen op je iPhone en dus flink veel tijd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

How old were you when you learned you can press and hold the tab browser on your iPhone to save you three minutes of swiping? pic.twitter.com/bXgf9mpcsf — Today Years Old (@todayyearsoldig) May 11, 2023

Maar er is ook nog een ander trucje. Het is namelijk mogelijk om al jouw tabs automatisch af te sluiten als je ze bezocht hebt. Hiervoor ga je naar Instellingen>Safari>Sluit tabbladen. Hier kan je jouw iPhone de opdracht geven om tabs na één dag, één week of één maand af te sluiten.