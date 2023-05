Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 verborgen functies die je iPhone bedienen makkelijker maken

Je iPhone zit boordevol slimme functies. Het zijn er zelfs zoveel dat je ze vrijwel onmogelijk allemaal kunt kennen. Met de volgende 5 functies wordt het bedienen van je smartphone een stuk makkelijker.

Zodra je van deze handige trucjes afweet, zal het navigeren op je iPhone nóg gestroomlijnder worden. Eerder hebben we al voor je op een rij gezet hoe je enorm veel tijd kunt besparen met 7 andere handige tips & tricks.

iPhone makkelijker bedienen

Maar hoe kun je jouw iPhone nou gemakkelijker bedienen? Wij leggen het je uit.

#1 Met één tik omhoog scrollen

Als je al tijdje aan het scrollen bent op je iPhone, dan kan het een gedoe zijn om weer helemaal terug naar boven te navigeren. Dat hoeft echter niet zo te zijn, want je kunt eenvoudig weer helemaal bovenaan terechtkomen.

Het enige wat je hoeft te doen is op het Dynamische Eiland te tikken of aan een van de zijdes naast de notch. Vervolgens scrolt je iPhone automatisch terug naar de bovenkant van de pagina. Vanuit daar kun je weer eenvoudig verder navigeren.

#2 Sneller rekenen

Een tikfout is snel gemaakt, zo ook in de rekenmachine op je iPhone. Wist je dat je in dat geval helemaal niet volledig opnieuw hoeft te beginnen met je rekensom? Je kunt de C-knop gewoon laten voor wat het is.

In plaats daarvan hoef je simpelweg alleen maar naar links of rechts te swipen op je iPhone in de buurt van het getal. Doe dit net zo vaak totdat je de fout hebt verwijderd. Vervolgens tik je de juiste cijfers in om de rekensom af te maken.

#3 Spatie als trackpad

Het kan soms wat lastig zijn om een tikfout op je iPhone te herstellen. Dit kun je echter eenvoudig oplossen door de spatiebalk van je toetsenbord als trackpad te gebruiken. Als je een typfout wil corrigeren, houd je de spatiebalk ingedrukt. Verplaats vervolgens de cursor naar de gewenste plek en laat vervolgens los. C’est ça!

#4 Nummers of letters

Om te wisselen tussen letters en nummers op je iPhone-toetsenbord, moet je de ABC- of 123-toets op je scherm indrukken. Om weer terug te gaan, moet je hetzelfde doen. Dat is een kleine moeite, maar het kan ook een stuk sneller.

In plaats van twee keer op deze knop op je iPhone te tikken, kun je er ook voor kiezen om de knop één keer ingedrukt te houden. Kies de getallen die je nodig hebt, laat de knop los en je ziet direct weer letters voor je. Andersom werkt het trouwens ook.

#5 AssistiveTouch

Je iPhone heeft als kers op de taart nog een verborgen functie waarmee je een extra knop op je smartphone tovert. Hier kun je verschillende acties mee uitvoeren, zoals het bedienen van apparaten in de buurt of het gebruiken van het vergrootglas.

Ga naar de Instellingen en navigeer naar Toegankelijk. Scrol naar onderen en tik op Activeringsknop. Kies hier welke functie je wil instellen. Als je vervolgens drie keer achter elkaar op de vergrendelknop drukt, wordt deze functie in- en uitgeschakeld.