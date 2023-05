Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone overleeft fenomenale val van 4 kilometer hoogte

Een iPhone is niet bepaald een goedkoop speeltje. Vaak moet je er honderden euro’s voor betalen. Laten vallen is dan geen optie. Maar geen zorgen, eigenlijk komt dat wellicht wel goed, zoals bij deze telefoon die vanaf ruim vier kilometer hoogte de klap overleeft. OMT-redacteur Dennis Mons is dan ook een groot voorstander van een hoesje.

Wellicht heb ik collega’s die niet bepaald staan te springen om een case voor hun iPhone. Maar ik kan uit ervaring spreken door te zeggen dat het toch echt best wel een aanrader is. Zo vloog mijn toestel uit mijn zak en stierf een onfortuinlijke dood in een kermisattractie. Dat gebeurde niet met deze iPhone, die vanaf kilometers hoog een vrije val deed.

iPhone kukelt van kilometers hoog en overleeft

Jullie hebben ongetwijfeld talloze YouTube-video’s gezien waarin de iPhone een zogenoemde ‘crash test’ ondervond. Ze worden dan ook te pas en te onpas van gebouwen afgemikt door influencers.

Maar zou een iPhone ook een val van vier kilometer hoog overleven? Het blijkt van wel. Skydiver Hatton Smith dook namelijk uit een vliegtuig en besefte dat hij zijn telefoon losjes in zijn zak had zitten. En de telefoon besloot vervolgens een ander traject te beleven dan zijn eigenaar.

In zijn video op TikTok zie je dat de iPhone wegvliegt, en met 160 kilometer per uur ter aarde stort. Dankzij een hoesje (in dit geval een van Catalyst) overleefde zijn iPhone de rampzalige val. Toegegeven, de telefoon ‘landde’ dan ook wel in een nattig, modderig gebied.

Het is niet de eerste keer dat een skydiver zijn of haar telefoon laat vliegen, maar die van Hatton Smith heeft wel een record gebroken. Nooit eerder viel een iPhone vanaf vier kilometer hoogte. Het is een dubieus record voor Smith, maar dan nog steeds indrukwekkend.

Natuurlijk zijn er dan reacties te verwachten. Zo stelde een TikTokker in een comment: “Er is geen middenweg met een iPhone. Ze zijn óf onbreekbaar, óf ze breken wanneer je ze vanaf één meter op een tapijt laat vallen.” Da’s een verdraaid goed punt.

Heb jij ooit je iPhone laten vallen om erachter te komen dat ‘ie toch echt kaduuk is? Laat het weten in de comments.