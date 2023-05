Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom je iPhone-batterij sneller leeg lijkt in iOS 16.5

Verschillende iPhone-eigenaren klagen dat hun de batterij van hun telefoon sneller leeg is na de iOS 16.5 update. Hoe zit dat precies?

Het is eigenlijk iets wat je standaard hoort naar elke iOS-update. Gebruikers die vertellen dat hun batterij sneller leeg is dan voor de update. Ook bij iOS 16.5 is het weer raak. Maar wat is er precies aan de hand en hoe los je het op?

Batterij sneller leeg na iOS 16.5?

Sinds kort is iOS 16.5 te downloaden en het is belangrijk om die te installeren. Naast dat het systeem weer verbeterd wordt en er wat nieuwe functies zijn, worden er ook standaard gaten in de beveiliging gedicht op je iPhone.

Wellicht heb je gemerkt dat na de update je batterij sneller leeg is. Om je snel gerust stellen: dit is heel normaal en gebeurt vrijwel na elke update.

Als er een nieuwe update zoals iOS 16.5 wordt geïnstalleerd moet het nieuwe besturingssysteem allerlei checks uitvoeren. Het scant bijvoorbeeld opnieuw al je foto’s het moet nieuwe algoritmes leveren en data optimaliseren. Dit kost natuurlijk allemaal extra energie en dat heeft weer gevolgen voor je batterij. Deze is daarom sneller leeg.

Dit is de oplossing voor je iPhone

Toch hoef je niet al te bang te zijn. Die extra energie is maar tijdelijk en duurt hooguit een aantal dagen. Als alles goed gaat is het in 48 uur gepiept. Het enige wat je dus moet doen is eventjes wat extra geduld hebben en misschien je iPhone wat eerder aan de lader doen. Het is dan ook verstandig om jouw oplader gewoon mee te nemen onderweg.

Heb je toch ideeën dat jouw problemen met de batterij groter zijn? Check dan eens de batterijstatus. Deze vind je via Instellingen en vervolgens Batterij. Daarin zie je niet alleen welke apps jouw batterij leeg vreten, maar ook wat de conditie van de batterij is. Zo weet je of het tijd is om ‘m te vervangen.