iPhone blijkt stuk beter repareerbaar dan smartphones met Android

We hebben in het verleden vaak geklaagd over het feit dat de iPhone lastig te repareren was. Maar in vergelijking met een Android valt dat allemaal wel mee. De iPhone scoort hoog op de reparatielijst (dat is een woord dat we nu gaan gebruiken). Niet per definitie een winnaar, maar Apple’s telefoon is makkelijker te repareren dan je denkt.

Wie had ooit gedacht dat een iPhone makkelijker uit elkaar te halen was dan sommige Androids? Maar zo geschiedde; de iPhone 13 blijkt makkelijker in elkaar te zetten dan veel andere telefoons. En eerlijk gezegd, we hadden geen idee hoe, maar iFixit en ElectronicsHub geven antwoorden.

ElectronicsHub analyseerde iPhone- en Android-reparaties

Dankzij de site ElectronicsHub hebben we nu analyses over het gemak waarmee Apple’s vlaggenschepen en Android-telefoons te repareren zijn. Sommige zijn een makkie en anderen zijn een hel.

Om het doe-het-zelf repareren van smartphones te beoordelen, heeft ElectronicsHub honderden reparatiehandleidingen geanalyseerd voor 228 smartphone-modellen van iFixit. Dat is een toonaangevende site die handleidingen en gereedschap biedt voor mensen om hun apparaten te repareren. We raden aan om hun YouTube-kanaal te volgen.

Het thuis repareren van apparaten is een populaire optie om niet meteen een fortuin uit te geven aan Apple Stores of andere peperdure reparatiewinkels.

ElectronicsHub heeft gesteld dat de Pixel 7 van Google een van de moeilijkst te repareren telefoons is en dat het de langste reparatietijd heeft, met een gemiddelde reparatietijd van 60,3 minuten.

Ondertussen is de Motorola Moto G7 de gemakkelijkste om te repareren, met de kortste gemiddelde tijd van 25 minuten. In alle eerlijkheid heb ik nu zin om een Moto tegen een muur te mikken en op te bouwen als LEGO. Motorola, leest u mee?

Die Apple-telefoon is nog steeds een uitdaging

Natuurlijk is het zo dat een Apple iPhone nog steeds een moeilijk beestje is. Het repareren van een iPhone kost nog veel tijd, moeite en sowieso geld.

Maar wees dus gerust als je telefoon crasht tijdens een skydive; het beestje kan tegen een stootje.