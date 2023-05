Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het gigantische beeldscherm dat de iPhone 16 Pro Max kan krijgen

De wandelgangen gonzen als een gek. Terwijl veel Apple-fans geduldig wachten op wat de iPhone 15 te bieden heeft, spreken bronnen al over de volgende generatie. Volgens hen kunnen we enthousiast zijn over de iPhone 16 Pro en Pro Max, omdat deze iets moois in petto hebben.

Natuurlijk hangt dat af van hoe je het bekijkt. Het gerucht gaat namelijk dat de Apple-smartphone van 2024 een zeer groot beeldscherm krijgt – en dan bedoelen we ook echt groot.

iPhone 16 Pro Max krijgt reusachtig beeldscherm

Volgens analist Ross Young (via MacRumors) krijgt de iPhone 16 Pro Max een gigantisch beeldscherm. De huidige generatie biedt maximaal een beeldscherm van 6,7 inch, maar vanaf 2024 zal er ook een model beschikbaar zijn met een 6,9-inch beeldscherm.

Geruchten moet je altijd met een korreltje zout nemen, maar Young is doorgaans goed geïnformeerd. Sterker nog, hij is er zeker van dat de beeldschermgrootte voor de Pro-modellen inmiddels vaststaat en dat Apple ze niet meer wijzigt.

Naast het gigantische beeldscherm op de iPhone 16 Pro Max krijgt ook het standaard Pro-model een upgrade. Het schermformaat gaat van 6,1 inch naar 6,3 inch.

Young laat nog in het midden wat voor soort beeldscherm we kunnen verwachten, en hij vertelt ook niet wat de plannen van Apple zijn voor de iPhone 16 en 16 Plus.

🧐 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

Haptische knoppen van de partij

Er gaan natuurlijk niet alleen geruchten rond over het model van 2024. Ook de iPhone 15 wordt in de wandelgangen besproken. Enkele maanden geleden hoorden we dat de smartphone de fysieke knoppen zou vervangen door modellen met haptische feedback.

Inmiddels is dat teruggedraaid en lijkt het erop dat het model van dit jaar gewone knoppen zal hebben. Voor de iPhone 16 Pro (Max) van 2024 geldt dat echter niet. Mark Gurman, Bloomberg-journalist en uiterst betrouwbare bron, meldt dat de besproken knoppen een jaartje opschuiven.

Dit gerucht is ook bevestigd door Ming-Chi Kuo, ook een zeer betrouwbare bron.