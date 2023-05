Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe de iPhone 15 Ultra er waarschijnlijk uit komt te zien

Apple introduceert in 2023 een nieuwe type telefoon. Naast de instapmodellen en de Pro-modellen krijgen consumenten dit jaar ook de mogelijkheid om met een iPhone 15 Ultra aan de haal te gaan. De vervanger van de Pro Max die net dat beetje extra weet te bieden. Maar komt hij er ook anders uit te zien? OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je alles.

Apple kiest met de iPhone 15 Ultra duidelijk voor een koerswijziging. Nadat het een Ultra introduceerde voor de Apple Watch, lijkt het die naam nu ook te gebruiken voor de duurste smartphone. Maar wat is er precies anders?

Gloednieuwe iPhone 15 Ultra is onderweg

Er zijn veel geruchten rondom de 15 Ultra. Toch is de laatste een zeer interessante. Er is namelijk een dummy uitgelekt waardoor we een stuk meer te weten komen over het toestel. Tenminste, als het een echt exemplaar is, wat uiteraard altijd de vraag is.

Die dummy is in handen gekomen van YouTuber Unbox Therapy en lijkt vooral een exemplaar te zijn die geïnspireerd is op alle geruchten die we de afgelopen tijd voorbij hebben zien komen. Het geeft in ieder geval een interessant overzicht van wat we mogelijk kunnen verwachten.

Wat meteen opvalt aan de dummy van de iPhone 15 Ultra zijn de dunnere schermranden. Hierdoor krijg je in hetzelfde formaat dus weer net meer scherm. De ronde randen mogen geen verrassing heten, want dat is al jarenlang een kenmerk van Apple.

Wat compleet nieuw is, is de USB-C-poort. Ook dit is niet heel raar, die geruchten al veel langer de ronde doen. Dat moet ook wel, want dit is een eis van de Europese Unie, zodat je niet voor elk telefoon een andere kabel nodig hebt.

Het frame wordt anders

In de video benoemt men daarnaast ook het frame van de Apple-telefoon. Deze moet, doordat hij gemaakt is van titanium, sterker zijn dan voorheen. Dat kennen we natuurlijk ook van de Apple Watch Ultra, wat de lijn in de iPhone 15 Ultra uitstekend doorzet.

In dat frame zitten ook nieuwe knoppen. Zo lijkt de notificatieregelaar veranderd te zijn naar een knop. Daarnaast zijn de twee geluidsknoppen veranderd in één grote waarmee je het geluid van jouw iPhone 15 Ultra zowel harder als zachter kan zetten.

Wat er precies onder de motorkap verandert, moet nog blijken. Afgelopen jaar is echter wel gebleken dat Apple het verschil tussen de reguliere modellen de Pro-versie wil vergroten. Het is dus nog afwachten welke prestaties we precies van de iPhone 15 Ultra mogen verwachten.