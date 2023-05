iPhone 14 in het buitenland kopen? Hier is die het goedkoopst

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 14 kopen? In deze landen is die het goedkoopst

Een iPhone 14 is zeker niet goedkoop en dan zijn de prijzen ook nog eens per land verschillend. Maar waar betaal je nou het minst voor de nieuwe smartphone?

Een iPhone 14 is vrij duur in de aanschaf. Bovendien betaal je in het ene land meer dan in een ander. Bij ons ligt de adviesprijs van het standaardmodel op 1.016 euro. Dat is een flinke smak geld en in sommige landen kan het dan ook veel goedkoper. Maar waar moet je nu echt zijn om de telefoon zo goedkoop mogelijk te halen?

Hoe kan het dat de iPhone 14 overal verschillend geprijsd is?

Het zal je vast weleens opgevallen zijn als je een Apple-presentatie hebt gezien. De prijzen zijn in dollars veel lager dan in euro’s. Dat heeft verschillende redenen, en het gaat niet alleen om de valutakoers. Zo kiezen veel bedrijven ervoor om het bedrag dat ze in dollars vragen ook aan te houden als het om euro’s gaat, ondanks dat een dollar minder waard is. Bij Apple ligt het echter wat anders.

Naast dat Apple kan kiezen om in verschillende landen verschillende prijzen voor de iPhone te vragen, hebben belastingen hier een grote rol in. Dit is natuurlijk per land verschillend. Zo betaal je in Nederland 21 procent btw op een product als een telefoon.

Als je een iPhone in het buitenland koopt, kun je vaak de btw die je ter plaatse betaalt terugvragen. Dat kan soms op het vliegveld of via de Nederlandse belastingdienst. Waar je dan wel weer rekening mee moet houden is dat je die producten in Nederland officieel moet aangeven, omdat je op ingevoerde artikelen belasting moet betalen. Alleen als de waarde onder 400 euro is als je al jouw nieuwe producten optelt, hoef je niets aan te geven.

De prijzen in het buitenland

The Mac Index verzamelt de prijzen van verschillende Apple-producten in verschillende landen. Zo ook bij de iPhone 14. Ons land hangt een beetje in de middenmoot. In de Apple Store betaal je voor een toestel met 128 GB 1.019 euro.

In deze landen ben je het goedkoopst uit:

China 787 euro Verenigde Staten 799 euro Japan 801 euro Hong Kong 816 euro Taiwan 841 euro

Wat je in Nederland betaalt is dus een flink verschil met de goedkoopste landen. De iPhone 14 is het voordeligst voor mensen uit China. Zij betalen omgerekend 787 euro. Daarna volgen de Verenigde Staten en Japan. Als je de btw terugvraagt, dan is Australië het goedkoopst. Je betaalt dan 782 euro. Dat komt doordat de belastingen in dat land hoger zijn dan op de andere plaatsen. Ook Zuid-Korea kan dan een interessante optie zijn. Met teruggave van btw kost de telefoon daar 802 euro.

Goed, dat zijn de goedkoopste landen. Dan blijven de plaatsen over waar je absoluut geen iPhone 14 moet kopen. Eigenlijk zijn er twee landen waar het verschil erg groot is: Turkije en Brazilië. Daar kost de iPhone respectievelijk 1.412 en 1.358 euro.

Goedkoopste opties voor je iPhone 14

Wil je dus een iPhone in het buitenland kopen en die vervolgens aangeven in Nederland? Dan loont het om de telefoon in Australië of China te kopen, aangezien je dan flink wat geld bespaart.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om jouw nieuwe iPhone 14 niet aan te geven, alleen zouden we je dat niet adviseren. Als je betrapt wordt kun je een flinke boete tegemoet zien.