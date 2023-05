Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 17 op je iPhone kan er zomaar zo uitzien

Nog iets meer dan een week tot WWDC 2023. Tijdens het ontwikkelaarscongres presenteert Apple onder andere nieuwe producten en lanceert het de eerste beta’s van de nieuwe besturingssystemen. iOS 17 voor de iPhone is er een van en dit kunnen we daarvan verwachten.

Als Apple-liefhebbers kijken we erg uit naar WWDC 2023. Apps, producten, besturingssystemen, we gaan ze volgende week allemaal zien. Een van de zaken waar mensen naar uitkijken is de beta-versie van iOS 17. Deze versie komt in september naar de iPhone. Maar hoe gaat die eruitzien?

Zo kan iOS 17 er op je iPhone uitzien

Youtuber Nicholas Ghigo heeft zijn eigen visie op iOS 17. Met alle geruchten is hij aan de slag gegaan en heeft hij concept gemaakt van het besturingsprogramma die hij in een video laat zien. En eerlijk gezegd ziet dat er best goed uit.

Volgens de geruchten kunnen we een aantal nieuwe dingen verwachten. Zo wordt waarschijnlijk het vergrendelscherm aangepast. We zien andere fontjes en nieuwe widgets verschijnen dit concept.

Daarnaast komt Ghigo ook met nieuwe iPhone-widgets die er verdomd strak uitzien, maar wel in de stijl van Apple passen. Ook is het mogelijk in iOS 17 om meerdere timers tegelijkertijd en overzichtelijk gebruiken. Handig als je een echte multitasker bent.

Wat ook zeker lijkt is dat het bedieningspaneel op de schop krijgt. Ook daar heeft de conceptartiest zijn eigen ideeën over. Hij laat zien hoe je het naar je eigen wens kunt aanpassen. Iets waar veel gebruikers ook echt op wachten.

Nog veel meer nieuws

Dit concept ziet er dus geweldig uit, maar waarschijnlijk zien we nog meer veranderingen in iOS 17 voor de iPhone. Zo lijken ook een aantal Apple-apps een flinke verandering te ondergaan. Onder andere Gezondheid en de Wallet lijken te worden aangepakt.

hoe het echt allemaal wordt zien we op 5 juni als WWDC start. Naast iOS 17 op de iPhone zien we waarschijnlijk ook de nieuwe Apple AR/VR-bril. Hoe dat precies wordt is afwachten.