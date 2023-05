Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 16.5: alle functionaliteiten en verbeteringen voor je iPhone

iOS 16.4 is uit en dat betekent dat Apple al in volle bezigheid aan de bak gaat met iOS 16.5. Maar wat zijn alle nieuwe functies in het toekomstige besturingssysteem voor je iPhone? Wij nemen het met je door.

Apple brengt om de zoveel tijd een nieuwe versie van zijn besturingssysteem uit. Om dit optimaal te laten werken lanceert het eerst betaversies voor testers en ontwikkelaars. Zo kunnen app-makers zichzelf al voorbereiden. Nu lanceert Apple de release candidate van iOS 16.5 en deze nieuwe iPhone-functies zitten erin.

Alle nieuwe functies in iOS 16.5 in je iPhone

In de release candidate van iOS 16.5 zijn weer een aantal nieuwe functies zichtbaar. Waarschijnlijk komen deze begin juni (tijdens het WWDC) definitief naar je iPhone. Wij zetten ze hier nu al op een rij.

🧐 Wat is een Release Candidate De Release Candidate is de laatste testversie van een besturingssysteem die Apple voor ontwikkelaars en publieke testers uitrolt. Het is de versie die uiteindelijk ook voor alle gebruikers wordt gebruikt.

#1 Siri neemt je iPhone-scherm op

Op je iPhone kun je natuurlijk screenshots maken, maar er is ook de mogelijkheid tot schermopnames. Nu moet je hiervoor nog naar Instellingen > Bedieningspaneel om de functie toe te voegen.

In iOS 16.5 hoef je alleen maar Siri de opdracht te geven om je scherm op te nemen.

#2 Apple Nieuws krijgt een speciale sport-tab

Deze functie is op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland, want wij hebben geen Apple Nieuws. Als je deze functie toch selecteert als widget op je vergrendelscherm van je iPhone, krijg je alleen één nieuwsbericht van een Nederlands medium te zien.

In de Verenigde Staten is die functie er wel, waardoor gebruikers gepersonaliseerd nieuws te zien krijgen. Daar komt nu een speciale tab voor sport erbij. Hier kun je jouw favoriete teams toevoegen en daardoor jouw sportnieuws personaliseren.

#3 Verdwijnen beta-profielen op Apple Watch

In iOS 16.4 verwijderde apple al beta-profielen op de iPhone en iPad, om een nieuwe optie ervan te maken in de instellingen. Nu is dat ook het geval in de Apple Watch-app. Wil je dus beta’s blijven ontvangen, dan zal je naar het instellingen-menu moeten in de Apple Watch-app.

#4 Meer Matter-integratie en Woning-app-problemen verholpen

In de derde beta van iOS 16.5 is het nu mogelijk dat een gedeelde beheerder in het huis Matter-accessoires kan koppelen en toevoegen. Dit hoef je dus niet altijd meer zelf te doen via de Woning-app.

Daarnaast heeft Apple ook een aantal bugs in de Woning-app verholpen. Zo geeft iOS 16.5 geen meldingen meer als je al een update van een Matter-product hebt aangevraagd.

Meer updates komen eraan voor iOS 16.5

Dit is slechts de derde betaversie van iOS 16.5 voor de iPhone, dus dit is nog maar het begin. Er zit nog veel meer in de pijplijn bij Apple en de komende betaversies zullen elke keer wat meer onthullen.

We houden je uiteraard op de hoogte.