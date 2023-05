Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Google I/O 2023: 5 functies die we ook bij Apple willen zien

Afgelopen woensdag heeft Google nieuwe aankondigingen gedaan tijdens I/O. En het bedrijf was vol trots, want er waren zeker wat verrassingen die Apple eigenlijk over zou moeten nemen. OMT-redacteur Dennis Mons zet er vijf voor je op een rij die hij graag tijdens WWDC wilt zien.

Als Apple-fans kijken we natuurlijk ook wel een beetje mee waar Google mee bezig is, zowel de Android-telefoons als bepaalde diensten. En in alle eerlijkheid: tijdens I/O presenteerde Google best wel wat dingen waar we Apple graag bezig mee bezig zien gaan.

Soortgelijke Google-verrassingen van Apple tijdens WWDC?

Ooit was er een tijd dat we onze iPhones moesten jailbreaken om een bepaalde functie te krijgen die een Android allang had. Dat is inmiddels onnodig, omdat de iPhone nu wél veel van die features heeft gekregen.

Toch blijft het altijd een kat-en-muisspelletje tussen de twee techgiganten. Neem bijvoorbeeld deze vijf voorbeelden van Google’s ontwikkelingen die we graag tijdens Apple’s WWDC willen zien.

1. Met de deur in huis: betere AI

Een heet onderwerp op dit moment is natuurlijk AI. Microsoft is druk aan de slag met ChatGPT en Google dus met Bard. Bard gaat op zeer korte termijn gebruikt worden in bijvoorbeeld Google Maps, Google Docs, Gmail en natuurlijk Google Chrome.

Van de grote techbedrijven blijft er één wel angstvallig stil: Apple. Het moge duidelijk zijn dat het bedrijf gewoon op zijn hoede is als het gaat om AI. Toch kan Siri echt wel een update gebruiken omdat de service behoorlijk dom is in vergelijking met AI-tegenhangers. Hopelijk krijgen we daar meer over te horen tijdens WWDC.

2. Gaat Apple ooit een opvouwbare iPhone uitbrengen?

Is het een kwestie van tijd voordat Apple een opvouwbare iPhone of misschien zelfs een iPad uitbrengt? Als je de trend ziet bij grote concurrenten zou je denken van wel. Ook Google is overstag en kondigde de Pixel Fold aan.

De kans is echter groot dat Apple nog even de kat uit de boom kijkt, dus verwacht daar zeker geen nieuws over te horen tijdens WWDC. De markt voor opvouwbare telefoons is sowieso nog niet zo groot. Maar je kunt er vergif op innemen dat wanneer Apple zo’n toestel uitbrengt, daar snel verandering in komt.

3. Een betere foto-app zoals die van Google

Natuurlijk: de Foto’s-app van Apple doet wat het moet doen. Ook is hij best slim.

Toch is Google de techgigant uit Cupertino wel een flink aantal stappen voor. Dat was al het geval met de Magic Eraser die werd geïntroduceerd in de Pixel 6. Nu gaat het bedrijf nog een stap verder met Magic Editor. Hierin wordt gebruikgemaakt van ‘machine learning’ om een voorwerp of persoon te verwijderen, waarna de app zelf het missende gedeelte invult. Erg indrukwekkend.

Wellicht gaan we ook grote sprongen zien voor de app van Apple tijdens WWDC.

4. Een slimme speakerstand voor de iPad staat hoop de WWDC-lijst

Google kondigde ook een nieuwe Pixel Tablet aan. Maar het is vooral het oplaadstation waar we een tikkie jaloers op zijn. Hiermee krijg je veel beter geluid dan alleen uit de tablet, en daarnaast schakelt de tablet meteen over in HUB Mode.

Hierdoor verandert de tablet in een soort afstandsbediening voor functies in en rond het huis. Zou verdraaid handig zijn als de iPad dat ook zou kunnen. Fingers crossed tijdens WWDC.

5. Meerdere accounts voor één apparaat

Wat de Pixel Tablet ook zo verdraaid handig maakt, is dat je snel kunt schakelen tussen accounts als meerdere personen gebruik maken van de tablet.

Op een iPad is dat gek genoeg niet mogelijk (behalve in schoolmodus). Fans vragen dus al jaren om die functie. Wellicht hebben we mazzel tijdens WWDC als we waarschijnlijk meer te weten krijgen over iPadOS 17.

Wat zijn wat jouw betreft functies waarvan je graag wil dat Apple ze toont tijdens WWDC?