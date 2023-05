Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Deze geheime iPhone-functie laten tijden van de iPod weer herleven

Het blijft leuk om steeds nieuwe, verborgen functies op je iPhone te vinden. En in dit geval is het een feature die we nog kennen van de meest geliefde mp3-speler ooit: de Apple iPod. Het is de klassieke game Music Quiz.

Oh de warme, nostalgische gevoelens die we hebben voor Apple’s mp3-speler zijn enorm, ondanks dat de iPhone al zijn taken heeft overgenomen. Het bedrijf kondigde het apparaat aan in 2001 en was een daverend succes. Niet verwonderlijk met een opslagcapaciteit van 5GB, een uitstekend menu en een handig draaiwiel.

Apple heeft op de iPhone stiekem een iPod-quiz gezet

Ook speelden we spelletjes zoals Solitaire, Parachute en Brick. Een andere toffe feature was Music Quiz, waarbij je iPod vragen stelde over de muziek in je bibliotheek. Dat kan nu ook op je iPhone.

Music Quiz is terug op je Apple iPhone (nou ja al een tijdje, maar misschien weten mensen dat misschien niet). De game is onderdeel van de Shortcuts-app en werd in 2020 gelanceerd voor iOS 14. De aanname is dat Music Quiz werd toegevoegd om mensen te laten zien wat er allemaal mogelijk is met de app.

Music Quiz hoef je waarschijnlijk niet te installeren. Check gewoon of het op je iPhone staat door de naam in de zoekfunctie in te tikken. Om het te kunnen spelen moet je natuurlijk sowieso muziek in je bibliotheek hebben, dat was op de iPod ook het geval.

Random vragen en antwoorden

De game op je iPhone geeft je vervolgens random vragen over je muziek. Het laat een nummer horen en jij moet raden welk nummer het is door je willekeurige antwoorden aan te bieden. Je speelt overigens vijf rondes.

🎵 De gekte rondom de iPods Het exacte aantal verkochte spelers in totaal is niet bekend, maar het wordt geschat dat er wereldwijd meer dan 400 miljoen exemplaren zijn verkocht sinds de introductie van het apparaat in 2001. Dit aantal omvat alle verschillende modellen en generaties van de Apple iPod, zoals de Classic, Nano, Shuffle en de Touch.

Wellicht is Music Quiz voor sommigen geen geheim of verrassing, maar mocht je dit nog niet weten: veel plezier met deze iPhone-app!