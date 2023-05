Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 dingen die je kunt proberen zodra FaceTime het niet meer doet

Face ID is een haast onmisbare functie op je iPhone. Het maakt inloggen flink eenvoudiger. Het is dan ook flink balen als het niet werkt. Wij geven je vijf goede tips waarmee je die problemen simpel oplost.

Face ID is een ontzettend handige functie op je iPhone. Het zorgt ervoor dat je niet overal een wachtwoord hoeft in te voeren. Het enige wat je hoeft te doen is je telefoon voor je gezicht houden. Maar wat nou als je dat doet en het niet werkt?

5 tips om problemen met FaceTime op te lossen

Wij geven je hier vijf tips om problemen met Face ID op te lossen. Zo log je weer makkelijk in. Hier komen ze.

#1 Check de instellingen voor Face ID

Het klinkt heel simpel, maar als eerste is het handig om de instellingen van Face ID te bekijken. Hiervoor ga je naar Instellingen>Face ID en toegangscode. Check of daar alle vakjes zijn aangevinkt.

In de instellingen kun je ook meteen zien of dit voor alle apps geldt die de inlogmethode gebruiken. Ook deze dienen allemaal aangevinkt te zijn. Om dit te zien klik je op het vakje Andere apps.

#2 Maak de notch van je iPhone schoon

Face ID werkt via de TrueDepth-camera aan de voorkant van de iPhone. Deze zit verstopt in de notch van jouw toestel. Het kan zijn dat er een vuiltje op de lens zit, waardoor de functie niet meer jouw gezicht herkent.

Om de iPhone goed schoon te maken, gebruik je het best een zachte droge doek. Maak ‘m niet nat en doe er geen schoonmaakmiddel op, want dit kan het toestel beschadigen en dat wil je natuurlijk niet hebben.

Ook is het wellicht mogelijk dat een screenprotector de sensoren bedekt. Overweeg deze er dus af te halen als Face ID niet goed werkt.

#3 Update iOS

Het kan zijn dat het probleem in de software zit. Mocht dit zo zijn, dan lost Apple dit vaak op via de software-update van iOS. Om te zien of de laatste versie op jouw iPhone staat, ga je naar Instellingen>Algemeen>Software Update. Is er geen software-update beschikbaar? Dan kan het lonen om je iPhone opnieuw op te starten.

#4 Reset Face ID

Als Face ID niet werkt, kun je de functie resetten. Hierdoor verdwijnen wel alle opgeslagen gezichten, waardoor je de functie helemaal opnieuw moet instellen op jouw iPhone.

Weet je niet precies hoe je dat doet? Wij leggen het je uit. Hiervoor ga je naar Instellingen>Face ID en toegangscode. Scrol naar beneden totdat je in het rood ziet staan: Stel Face ID opnieuw in. Volg de stappen en de functie is opnieuw ingesteld.

#5 Reset jouw iPhone

Goed deze optie wel heel rigoureus, maar dit is echt het laatste hulpmiddel. Niet alleen stel je Face ID hierdoor opnieuw helemaal in, dit geldt ook voor alle andere functies. Ook verdwijnen al je opgeslagen bestanden zoals foto’s en documenten. Maak dus eerst een backup.

Heb je de backup gemaakt? Ga dan naar Instellingen>Algemeen>Zet over of stel iPhone opnieuw in. Druk vervolgens op Stel opnieuw in en Herstel alle instellingen. Hiermee reset je jouw toestel.

Werkt dit allemaal niet? Dan is het waarschijnlijk een hardware-probleem. Hiervoor kun je het best contact opnemen met Apple of een serviceprovider.