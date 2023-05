Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Interview met Eva Eikhout: ‘Apple iPhone zorgt ervoor dat ik zelfstandig kan zijn’

Vandaag is Global Accessibility Awareness Day, een dag waarop we even stil staan op de digitale toegang en inclusie voor de meer dan een miljard mensen die leven met een beperking. OMT-redacteur Dennis Mons sprak daarvoor met Eva Eikhout, wiens Apple iPhone een steun en toeverlaat is.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk Global Accessibility Awareness Day is. Het leven van mensen met een handicap wordt zoveel makkelijker gemaakt dankzij technologie, en Apple is daar een voorloper in. We vroegen het ons af hoe dit werkt voor hen in het dagelijkse leven, en dus ging ik even bellen met Eva Eikhout.

De iPhone is meer dan ‘gewoon een telefoon’ voor Eva Eikhout

Laten we het erop houden dat Eva Eikhout een ervaringsdeskundige is. Ze leeft haar hele leven met een beperking, maar dat stopt haar zeker niet. De flamboyante, zeer charmante dame is presentator bij BNNVARA (Weet wat je date, Yung DWDD, BNNVARA Academy TV). Daarnaast maakt ze een maandelijkse podcast ONBEPERKT met Wilfred Genee over het overwinnen van beperkingen.

We spraken haar over hoe toegankelijkheid op techgebied dankzij bijvoorbeeld een iPhone en Siri haar helpt. Hoe haar dagelijkse dingen verlopen en op welke gebieden er nog verbeteringen kunnen zijn.

Wanneer had je het idee dat je bij kon dragen aan het besef van technologische toegankelijkheid voor mensen met een beperking?

“Dat doe ik eigenlijk niet echt bewust. Ik heb dit toevallig. Het is niet alsof ik denk: ik wil de wereld laten zien dat je hiermee kan leven. Daar heb ik geen tijd voor en ik doe veel leuke dingen. Maar doordat ik dat doe laat ik wel indirect zien wat ik kan.

Het is niet alsof ik ‘s ochtends opsta en denk ‘dit wil ik vandaag aan de wereld laten zien’. Maar wel dat ik denk ‘goh er is vandaag een leuk feestje in Nijmegen’. En als ik er ben, zeggen sommige mensen ‘wat tof dat je er bent en dat durft’. Dat is oké, want als ik daarmee iemand inspireer die bijvoorbeeld in een rolstoel zit, zoals ik, en dat óók doet, dan heb ik in ieder geval al één persoon geholpen.”

Wat was voor jou een eye opener op techgebied qua toegankelijkheid?

“Ik ben gewoon enorm blij dat we in deze tijd leven omdat er zoveel technologie is waar ik heel dankbaar gebruik van maak. Neem bijvoorbeeld mijn aangepaste auto die ik met een joystick bestuur. Ook is mijn mobieltje essentieel om in contact te komen met verzorgers die dagelijks bij me voor de deur staan. Het is ook fantastisch dat ik mijn lampen dankzij een iPhone en stembediening aan kan zetten zodat ik niet hoef op te staan.

Het zijn vaak hele kleine dingen die het me makkelijker maken. Voor een groot deel kan ik er zelfstandig door zijn. Zoals autorijden kan ik door de aanpassing, zelfstandig zijn is zo belangrijk.”

Maakt het ook makkelijker om plekken te vinden waar je wél naartoe kan gaan?

“Sowieso kan ik natuurlijk altijd mensen dingen vragen op Instagram dus dan heb ik snel informatie verzameld. Maar het is ook zo fijn dat ik mijn iPhone kan bedienen zonder dat ik daar hulp voor nodig heb van anderen.”

Meer steun vanuit de techhoek behalve Apple

Apple heeft met bijvoorbeeld de iPhone en Siri grote sprongen gemaakt als het gaat om toegankelijkheid. Vind je dat andere techbedrijven daar een voorbeeld aan moeten nemen?

“Oh, Apple is absoluut een grote voorloper. Dat merk ik aan alles wat ze doen. Mijn auto is ook heel fijn. Maar mijn rolstoel loopt qua techniek gewoon achter. Ik kan echt tien dingen opnoemen die me zouden helpen maar er nog steeds niet zijn.”

Even los van Apple en je iPhone; Microsoft heeft bijvoorbeeld de Adaptive-controller uitgebracht. Die is modulair en dus aan te passen voor mensen met een bepaalde handicap. Zou Apple dat wellicht ook kunnen doen?

“Ik ben zelf geen gamer, maar ik denk wel dat er een grote markt voor is. Sommige mensen komen nu eenmaal lastiger de deur uit en vinden veel in een game, ook qua socializen.”

Maar zou Apple daar wederom een sprong in kunnen maken? En dan bedoel ik in het algemeen. Zie je bijvoorbeeld modulaire accessoires voor je, voor bijvoorbeeld je iPhone, iPad of je AirPods?

“Natuurlijk hoop ik dat er meer ontwikkelingen komen die zo enorm helpen. Dat mijn huis nog meer geautomatiseerd wordt. Dat je binnenkomt en gewoon zegt dat de lampen aan moeten, de thermostaat omhoog en het bad vol mag lopen.

Maar een ding is ook koken. Ik kook nooit want ik pak alles vast met mijn arm en mijn kin en sta dan te dicht op het vuur. Dus wie weet wat voor techdingen er in de keuken nog gaan gebeuren.

Techbegeleiding in de zorgsector

Deze Apple-tech kunnen mensen, die nu op oudere leeftijd zijn, ook enorm helpen. Denk je dat zij op dat gebied feitelijk ook begeleiding moeten krijgen? Ze zijn vaak al nerveus om te pinnen.

“Nou, als ik naar mijn oma van negentig kijk, dan denk ik niet dat een Apple iPad nog veel zin heeft. Dan heeft ze meer stress dan dat ze er iets aan heeft. Maar ik laat haar wel foto’s zien op mijn iPhone en dat vindt ze prachtig. Hoe die foto’s verder op die telefoon komen, boeit haar verder geen reet, haha.

Toch denk ik dat het op een bepaalde leeftijd wel handig is. Als ik bijvoorbeeld wil pinnen, dan heb ik een tas, en in die tas zit dan een portemonnee, en in die portemonnee zitten dan tien pasjes. Die ga ik er niet uit krijgen. Maar met mijn iPhone is dat zo opgelost. Ideaal!”

Hoe dan ook; ik ben dol op gadgets. Siri ben ik ook supergoed in. Heel veel mensen weten ook niet wat ze allemaal ermee kunnen. Maar ook Apple’s Siri kan zeker nog beter.”

Apple iPhone tips en tricks van Eva Eikhout

Wat zou voor jou een tip zijn als het gaat om aan de slag te gaan met de toegankelijkheidsfuncties op bijvoorbeeld de iPhone?

“Ten eerste: ik vind het gewoon leuk. Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe iOS uitkomt. Dan ga ik op YouTube filmpjes kijken en op alle knopjes drukken. Uiteindelijk vind ik dan wat voor mij het beste werkt. Zo had de Apple MacBook bijvoorbeeld de interactieve hoeken. Dat was fantastisch! Ik kom niet overal bij met mijn vingers en dat werkt dus veel fijner.

Mijn tip is dan ook: ga veel YouTube-filmpjes kijken. Daar vind je zoveel handige tips en instellingen. En ga het gewoon doen. Ik leer nog altijd Siri-opdrachten die veel beter werken, omdat ik ze heb opgezocht.”

“Daarnaast kan ik gewoon Apple-producten aanraden. Dat doe ik ook bij vrienden. Dan zeg ik ‘probeer het gewoon en als je het niets vindt, verkoop ik het wel weer voor je’, maar dan zijn ze na een week gewoon om.”

Dus wat kan Apple nu nog maken? Bionische armen en benen?

“Dan liever benen, want ik heb liever benen dan armen, haha. Want ik had graag groot willen zijn!”