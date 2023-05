Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Elon Musk en Spotify Tim Cook onderuit proberen te schoffelen

De kurk is van de fles, want Apple moet overstag met betrekking tot de exclusiviteit van de App Store. En zowel Elon Musk, CEO van Twitter als de CEO van Spotify hebben daar een uitgesproken mening over en de nodige kritiek op Apple CEO Tim Cook.

Zowel Spotify als Elon Musk hebben in het verleden al kritiek geuit op de App Store-richtlijnen van Apple. In een nieuwe discussie op Twitter afgelopen weekend hebben Musk en Spotify CEO Daniel Ek opnieuw vraagtekens gezet bij de richtlijnen van Apple.

Tim Cook op zijn vingers getikt door Elon Musk en Spotify

Spotify CEO Daniel Ek noemde de richtlijnen van Apple absurd. Elon Musk liet op zijn beurt weten dat Apple een schalingsprobleem heeft. De discussie ging los toen Twitter aankondigde om abonnementen aan te bieden voor het befaamde blauwe vinkje.

Het probleem was namelijk dat Twitter-gebruikers wel direct een blauw vinkje kregen bij het gebruik van de webversie van de sociale media. iPhone-gebruikers moesten echter geduld hebben vanwege de App Store-regels van Apple.

“Let op, het duurt een paar dagen langer voordat abonnementen actief worden op de iPhone in vergelijking met het web, omdat alle abonnementen momenteel moeten worden goedgekeurd door Apple”, legde Elon Musk uit.

Ek heeft al enige tijd ‘ruzie’ met Apple

Ek retweette Musks statement met een eigen quote. “Dit is absurd… Hoe zou dit vallen bij elke ontwikkelaar op elk ander platform op het internet? En wat als een platform denkt dat de juiste vergoeding nul procent of tien procent moet zijn, in plaats van de dertig van Apple?”



This is absurd… How would this scale with every creator on every platform on the internet? And what about if a platform thought the right fee was 0% or 10% instead of Apple's 30%? https://t.co/rolBNuXOvt — Daniel Ek (@eldsjal) April 30, 2023

Spotify was ook in het verleden niet bepaald vrienden met Tim Cook en Apple. Het bedrijf heeft zelfs antitrustklachten ingediend tegen Apple in de EU. Hierin wordt gesteld dat Apple zijn Apple Music-abonnementen binnen de app kan aanbieden zonder enige straf of betaling.

Spotify en andere diensten moest Apple juist dertig procent betalen van de abonnementsinkomsten. Elon Musk stelde op zijn beurt eerder dat de App Store-kosten van Apple in feite een belasting is van dertig procent op het gebruik van internet.

Met andere woorden: deze grote drie partijen liggen flink met elkaar in de clinch. Maar omdat de Europese Unie wil dat Apple zich, met ingang vanaf 2024, houdt aan de Digital Markets Act, kan het aankomende jaar best wel eens spannend gaan worden voor de techgigant uit Cupertino, want Elon Musk en Spotify gaan hier natuurlijk bovenop springen.