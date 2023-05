Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het iPhone-trucje waardoor je nooit meer een e-mail hoeft in te vullen

Eén van de grootste irritaties voor veel iPhone-gebruikers is het steeds intikken van je e-mailadres bij nieuwe diensten of online formulieren. Met deze hack wordt je online leven er een stuk prettiger op.

Talloze sites en diensten willen (natuurlijk) graag dat je je e-mailadres intikt zodat je geverifieerd kan worden. Maar laten we eerlijk zijn: dat is gewoonweg irritant. Maar met een eenvoudig trucje is dat snel gepiept. We zijn sowieso dol op ‘hacks’ die ons leven er makkelijker op maken.

Een e-mailadres invullen op je iPhone is nu een makkie

Op zich is het intypen van je e-mailadres redelijk snel te doen. iCloud Keychain en Autofill op Safari werken tot op zekere hoogte, vooral voor diensten die je vaak gebruikt. Toch gebruiken niet alle iPhone-gebruikers Safari of iCloud Keychain.

Dus het aanmelden voor nieuwe diensten, meedoen aan wedstrijden, en meer, vreet gewoon vreugde en energie. Het oeverloze intypen van je hele e-mailadres is bijna een dagtaak.

Het probleem is gedeeltelijk iOS-autocorrect. Autocorrect is nooit super geweest (tergend zelfs), maar het is ternauwernood bruikbaar wanneer je typt in notities, berichten, of e-mails. In alle eerlijkheid: ik heb het uitgezet omdat het vaker fouten maakt dan dat het me helpt. Zal ongetwijfeld aan mijn rare vocabulaire liggen.

Dus wanneer je probeert je e-mailadres in te tikken op je iPhone met autocorrectie aan, wordt het vaak een zootje. Begrijpelijk, want je mailadres is niet een bestaand woord.

Natuurlijk heb je altijd de optie om het wél toe te voegen als woord, maar dat terzijde. Onderstaande ‘hack’ is gewoon makkelijker.

Deze hack vervangt je e-mailadres voor een afkorting

De handigste optie is dus een makkelijke hack. Je hoeft alleen je gehele e-mailadres af te korten voor bijvoorbeeld ‘@@’. Dit doe je in je Toetsenbord-settings. Ga hiervoor op je iPhone naar Instellingen, Algemeen en Toetsenborden. Hier vind je de optie Tekstvervanging.

Voeg nu simpelweg een handige afkorting toe voor je e-mailadres en je hoeft nooit meer het hele adres uit te schrijven op je iPhone.

Appeltje, eitje!