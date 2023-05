Apple introduceerde het afgelopen jaar het Dynamic Island voor de iPhone 14 Pro en Pro Max. Maar wat nou als het bedrijf een Dynamic Dock maakt voor Mac? Deze zou er dan zo uitzien.

Het Dynamic Island is een echte verrijking voor de iPhone Pro. In plaats van die lelijke notch aan de bovenkant van je telefoon, is er nu ruimte voor informatie. Zo’n camouflage is natuurlijk niet nodig aan de onderkant van je Mac. Toch zou een Dynamic Dock een welkome aanvulling zijn.

We hebben nog niet over een Dynamic Dock nagedacht voor een Mac, maar door een concept van Janum Trivedi zien wij wel de mogelijkheden. Sterker nog, het kan een echte verrijking zijn voor de Mac. Alle icoontjes zijn dynamischer en vloeiender. Iets wat je wellicht herkent van het Dynamic Island.

Het klinkt heel mooi, maar natuurlijk wil je er ook een beeld bij hebben. Gelukkig heeft de maker hier ook aan gedacht en een video gedeeld waarin we de mogelijkheden zien.

Als je het pijltje van de muis op een icoon houdt, komt er meer informatie van een app. Als je dat bijvoorbeeld bij Berichten doet, krijg je ongelezen berichten te zien. Bij het icoontje voor Apple Music zie je juist weer afspeelopties, zoals een play-knop. Safari laat dan weer actieve downloads zien.

Het is dus een handige optie op je Mac waardoor je in een oogopslag meer informatie ziet, net zoals het Dynamic Island. Volgens de maker kan deze functie uitgebreid worden voor tijdelijke gebeurtenissen, zoals wanneer er bijvoorbeeld een nieuw liedje wordt afgespeeld.

What if the macOS dock and its icons were more dynamic and fluid?

Made a little demo that shows message previews, live music, download progress, and more.

Pretty happy with how this turned out! pic.twitter.com/YpzrWU5klA

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) May 2, 2023