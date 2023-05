Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe je ChatGPT op je iPhone gebruikt zonder internetconnectie

Hoewel ChatGPT pas een aantal maanden een heet onderwerp is, lijken we nu al niet meer zonder te kunnen. De chatbot beantwoordt al je vragen en helpt je zelfs met het schrijven van sollicitatiebrieven en programmeren. Nu kun je ‘m ook zonder internet gebruiken op je iPhone.

ChatGPT is de ideale assistent op je iPhone en we kunnen wel stellen dat deze zelfs slimmer en handiger is dan Siri. Als je de chatbot wil gebruiken heb je wel een internetconnectie nodig. Tenminste, tot nu. Er is een oplossing waardoor dat niet meer hoeft, al heeft die wel een nadeel.

ChatGPT op je iPhone

Er is namelijk een nieuwe ChatGPT-app beschikbaar voor je iPhone, al werkt deze zeker nog niet optimaal. Deze app heeft de naam MLC LLM en wordt ontwikkeld door het team MLC AI. Dit open-sourceproject. Zit nog in de testfase en dat is wel te merken.

Deze versie van de nieuwe ChatGPT-app heeft namelijk een grootte van 4 GB, wat vrij fors is voor een iPhone-app. Overigens is deze versie niet alleen beschikbaar voor de iOS, maar ook voor macOS, Windows en Linux.

Nog een aantal nadelen

De grootte is echter niet het enige nadeel van de app. Daarnaast reageert deze ook nog eens vrij traag. Desondanks zijn de antwoorden en de uitgevoerde taken van de ChatGPT-app voor iPhone wel goed.

Daarnaast ziet het uiterlijk van de nieuwe ChatGPT-app er ook nog niet heel sprankelend uit, al doet de software wel wat het doen moet. Het heeft wel iets weg van de Berichten-app op je iPhone. Jouw vragen hebben een blauwe vlakje, terwijl de antwoorden in het grijs gekleurd zijn.



Zoals gezegd is dit nog een testversie, dus het is de makers echt niet kwalijk te nemen en het geeft een hoopvol beeld voor de toekomst. Per versie wordt de dienst waarschijnlijk sneller en heeft deze minder MB’s nodig.