Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Maak kennis met de belachelijke beeldschermen van de Apple VR-headset

We staan te popelen om WWDC 2023 dat volgende week plaatsvindt, want Apple onthult zijn AR/VR-headset (de Reality Pro?). En naarmate het event dichterbij komt, zijn er wederom meer details bekend over de kleine beeldschermen van dit unieke project. En die zijn bizar goed, naar verluidt. OMT-redacteur Dennis Mons is voorzichtig enthousiast.

Het blijft nog altijd curieus dat Apple zich richt op AR en VR, maar we kunnen ervan uitgaan dat dit een hoogstaand product wordt. En een van de belangrijke vragen is: wat worden de specs? Er zijn wat mensen die hier meer over weten. Zeker over de beeldschermen.

Apple’s AR/VR-headset wordt de koning van de Apple WWDC

Toegegeven; de Reality Pro is in eerste instantie nog steeds een testcase. Heb jij weleens op de bank gezeten en gedacht: potverdorie, waarom heb ik nu niet een headset van Apple bij me? Wij niet echt… vooralsnog.

Het wordt dan ook (vermoedelijk) een product dat zich in eerste instantie richt op ontwikkelaars. En da’s niet verwonderlijk, want de VR-headset komt pas eind volgend jaar uit, maar geeft ontwikkelaars meer dan genoeg tijd om vette apps te maken.

Op papier wordt dit echter een beest van een headset. In eerste instantie vanwege de hoge resolutie. Die is in de wandelgangen 4.000 dpi. Waarom is die resolutie zo belangrijk? Dit zou theoretisch voelen alsof je dingen in het echt ziet.

CEO Ross Young van Display Supply Chain (die al heel vaak weet wat er speelt) stelt dat de headset van Apple twee 1,41 inch OLED-schermen krijgt met 4.000 ppi. Dat is fijn voor mensen die snel misselijk worden door VR. En da’s voor mensen zoals ik nogal belangrijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Apple's AR/VR imager specs:

Two 1.41" Micro OLEDs

4000 PPI

>5000 nits of brightness — Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023

Daarnaast is de helderheid op papier bizar hoog. Apple’s headset tikt 5.000 nits aan. Ter vergelijking: die van Sony met de PSVR 2 zit op 265 nits en die van Meta’s Oculus Quest 2 op 100 nits met een ppi van 773.

Een high-end tv tikt die helderheid ook aan. Maar Apple’s headset zou adaptive zijn, en zich aanpassen aan de omgeving én naar de objecten waar je naar kijkt.

Twee 4K-schermen maken 8K

Dat wordt dus het intrigerende van de Apple VR/AR-headset: resolutie, helderheid en refreshrate zijn bijzonder belangrijk. Blijkbaar heeft Apple hier rekening mee gehouden.

Zie het alsof je twee high-end beeldschermen voor je ogen geplakt krijgt, maar dankzij een hoge resolutie, hoge refreshrate maar ook lage latency krijg je het gevoel dat je niet in een computerwereld zit.

Hoe goed dit werkt valt af te wachten, maar daarom sturen we dan ook Mark Hofman naar Cupertino. Kan hij even checken of we al dan niet kotsend op de redactie zitten als we deze intrigerende headset gaan testen.