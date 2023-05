Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 tips om de batterij van Apple Watch langer mee te laten gaan

De batterijduur van de Apple Watch is over het algemeen niet supergoed, maar ook niet superslecht te noemen. Toch zijn er verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de batterij langer mee gaat. De beste opties zetten we hieronder voor je op een rij!

Tenzij je een Apple Watch Ultra hebt, is het na een uurtje of 18 vaak wel gedaan met de pret. De batterij raakt uiteraard sneller leeg als je ‘m vaker gebruikt, maar zelfs bij weinig gebruik slurpt de smartwatch de nodige energie.

Zo gaat de batterij van je Apple Watch langer mee

Met de volgende vijf tips hopen we dat je Apple Watch het iets langer uit kan houden op een volle lading:

#1 Gebruik de Low Power Mode

Verreweg de makkelijkste manier om batterijsap op je Apple Watch te besparen is om gebruik te maken van de energiebesparingsmodus. Deze modus verbruikt minder energie, maar je moet het wel tijdelijk zonder functies als Always-on en een mobiele verbinding doen.

Voor de Low Power Mode is watchOS 9 of nieuwer vereist. Veeg van onder naar boven om het snelle menu tevoorschijn te halen en tik op het batterijpercentage. Schakel vervolgens Energiebesparingsmodus in.

#2 Schakel geoptimaliseerd opladen uit

Apple biedt de mogelijkheid om je Apple Watch geoptimaliseerd op te laden. Daarbij leert de smartwatch van je gewoontes, waardoor de wearable pas tot 100 procent wordt opgeladen als je ‘m nodig hebt.

Dit zorgt er echter ook voor dat hij soms niet verder dan 80 procent is opgeladen, terwijl je de Apple Watch wel nodig hebt. Zo zet je het uit: ga naar de instellingen en tik op Batterij. Ga naar Batterijconditie en schakel Geoptimaliseerd opladen uit.

#3 Zeg vaarwel tegen het always-on-scherm

Het always-on-scherm is een mooie toevoeging aan de Apple Watch, maar vreet wel de nodige energie. Als je de modus uit zet, gaat het scherm automatisch aan door je pols naar je toe te bewegen. Het is even wennen, maar de batterijduur zal er zeker door omhoog gaan. Ga hiervoor naar de instellingen en tik op Scherm en helderheid. Scrol naar beneden en schakel Altijd aan uit.

#4 Minder gezondheidsfuncties op je Apple Watch

Je Apple Watch is standaard de hele dag door bezig met het volgen van je gezondheid. Dat vergt ook de nodige juice van je batterij. De hartslagmonitor, saturatiemetingen en ademfrequentiemetingen zijn uit te schakelen via de Watch-app op je iPhone. Ga naar Privacy en vink de sensoren uit die je niet per se nodig hebt.

#5 Verminder notificaties

De hele dag door de ene pushmelding na de andere ontvangen is niet alleen bloedirritant, maar heeft ook impact op de batterijduur van je Apple Watch. Het uitzetten van zoveel mogelijk notificaties is een eenvoudige manier om aan het eind van de dag meer batterij over te houden. Je regelt dit via de Watch-app op je iPhone, bij het kopje Meldingen.