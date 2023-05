Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Geliefd iPhone-onderdeel verkast naar Apple Watch door watchOS 10

Jouw Apple Watch gaat er in het najaar mogelijk flink anders uitzien. Apple lijkt een iPhone-functie toe te voegen aan watchOS 10 en daardoor heb je veel meer mogelijkheden.

watchOS is het besturingssysteem van de Apple Watch. Apple komt elk jaar met een nieuwe versie waarbij het meteen ook een aantal nieuwe functies toevoegt. watchOS 10 in september belooft een bijzondere te worden.

Grote vernieuwingen voor de Apple Watch door watchOS 10

Als we de geruchten moeten geloven, wordt watchOS 10 een update die we nog nooit eerder hebben gezien op de Apple Watch. Het bedrijf wil een flink aantal vernieuwingen doorvoeren op de smartwatch. Nu lijkt er ook steeds meer uit te lekken wat we precies kunnen verwachten, waaronder een iPhone-functie.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Mark Gurman van Bloomberg gaat het uiterlijk van het besturingssysteem flink op de schop. Dat betekent meteen dat je jouw Apple Watch na de watchOS 10-update anders gaat gebruiken.

Widgets gaan namelijk een grote rol spelen vanaf watchOS 10. Die functie ken je wellicht al van de iPhone. Je kiest op de smartphone bijvoorbeeld op grotere icoontjes voor het weer of Spotify. Daarin zie je meteen meer informatie over de desbetreffende app.

Van iPhone naar de smartwatch

Toch lijkt Apple niet helemaal opnieuw aan de tekentafel begonnen voor de functie in watchOS 10. Volgens Gurman lijken de widgets op de Siri-wijzerplaat dat het bedrijf in 2017 lanceerde met WatchOS 4.



Dat lijkt echter meer een soort extra laagje te zijn op de widget op de Apple Watch, zodat je ‘m kunt gebruiken zoals jij wil. Dat is ongeveer hetzelfde als het opstapelen van widgets op je iPhone wat al mogelijk is.

Voor die nieuwe functie wil het ook de fysieke knoppen van de Apple Watch aanpakken. Als je in watchOS 10 op de kroon drukt krijg je de widgets te zien. Nu ga je door die in te drukken terug naar het thuisscherm.

Hoe dat in de praktijk allemaal precies gaat werken is de grote vraag. Vermoedelijk horen en zien we meer van watchOS 10 tijdens WWDC 2023, de ontwikkelaarsconferentie van Apple. Deze staat volgende maand op het programma. Dan zien we ook meteen meer van iOS 17 voor de iPhone.