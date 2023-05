Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Krachtige Series 9 lijkt Apple Watch Ultra achter zich te laten

Hoewel de Apple Watch ieder jaar een nieuwe chip krijgt, is het verschil met zijn voorganger doorgaans niet heel groot. Zeker op het gebied van rekenkracht zijn de stappen bijzonder klein te noemen. Of waren ze dat, want dit jaar wordt alles anders.

Tenminste, dat is de situatie die Bloomberg-journalist Mark Gurman schetst. De betrouwbare journalist weet Apple-fans enthousiast te maken voor de Series 9 die dit jaar verschijnt.

Het grote minpunt van de Apple Watch

Ja, de Apple Watch Series 8 heeft een andere chip dan de Series 7. Die eerstgenoemde heeft van Apple bijvoorbeeld de S8-chipset gekregen, terwijl het tweede model een S7-chipset heeft. Er zit wel degelijk verschil tussen de twee, maar de CPU is praktisch gezien hetzelfde.

Sterker nog, op CPU-gebied zit er geen verschil tussen de S8-chip, S7-chip en zelfs de S6-chip. Je kunt dus stellen dat de Apple Watch Series 8 dezelfde rekenkracht heeft als de Apple Watch Series 6 uit 2020. En dat geldt niet alleen voor de Series 8.

De indrukwekkende Apple Watch Ultra, die in het tweede deel van 2022 werd uitgebracht, maakt ook gebruik van deze gedateerde chipset. Een minpunt waardoor het lijkt dat de strijd met de Series 9 verloren wordt.

Series 9 stijgt boven de Ultra uit

Mark Gurman meldt namelijk dat de Series 9, de smartwatch die Apple dit jaar op de markt brengt, krachtiger is dan de Ultra uit 2022. Dit is het gevolg van de nieuwe S9-chipset die, in tegenstelling tot zijn voorgangers, meer is dan alleen een simpel herontwerp.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Volgens de journalist zal de chip van de Apple Watch Series 9 gebaseerd zijn op de A15 Bionic-chip die in de iPhone 13 te vinden is. Ondanks het feit dat deze chip alweer twee jaar oud is in 2023, betekent dit nog steeds een flinke stap vooruit.

Het enige wat Apple nog kan doen om de theorie van Gurman onderuit te halen, is een tweede-generatie Ultra op de markt brengen. Maar de kans dat het bedrijf uit Cupertino dat doet, lijkt bijzonder klein te zijn.