Waarom je beter een Apple Watch dan een iPhone voor je kids moet kopen

Anno 2023 is het de normaalste zaak van de wereld dat ouders een iPhone voor hun kinderen aanschaffen. Maar wellicht doe je er verstandig aan om eerst te beginnen met een iets simpeler apparaat: de Apple Watch.

Kinderen willen op steeds vroegere leeftijd een eigen smartphone. Maar is dat wenselijk? Alrik de Jong, onze collega van Manners.nl, vindt in ieder geval van niet. Maar er is een alternatief.

Apple Watch meer basic dan een iPhone

Als ouder doe je er misschien beter aan om je kind een Apple Watch te geven. In een artikel van de New York Times gaven ouders aan het slimme horloge voor hun kids te kopen zelfs als die nog maar vijf jaar oud zijn.

Het fijne van een Apple Watch is dat het ouders in staat stelt om in contact te blijven met hun kroost. Daarnaast weten ze te allen tijde waar hun kinderen zijn, en leren ze verantwoordelijk te zijn zonder de hoge kosten en risico’s van een smartphone.

Geen iPhone nodig dankzij Family Set-up

Een groot voordeel van de Apple Watch is ook dat het minimale connectiviteit heeft. Daarnaast is het gebruik van social media ook beperkt. Het is een ideale manier om kinderen op vroege leeftijd aan technologie te introduceren, zonder de rompslomp en gevaren.

Daarnaast is de Apple Watch ook ideaal voor Family Setup. Dit is een functie die werd geïntroduceerd in de WatchOS 7-software-update in 2020. Daarmee kan een Apple Watch worden ingesteld via de iPhone van een ouder of voogd, zonder dat de iPhone daarna hoeft te worden gebruikt.

Voordat de Family Setup-functie beschikbaar was, was het noodzakelijk om een Apple Watch te koppelen aan de iPhone van de gebruiker. Met de introductie van de Family Setup-functie is het nu mogelijk om meerdere horloges voor kinderen of oudere familieleden te koppelen met behulp van je eigen iPhone. Elk horloge krijgt een eigen telefoonnummer en account, die je vervolgens kunt beheren vanaf je eigen apparaat.

Handige tips voor beginners

Ga je overstag en wil je een Watch aanschaffen voor je kroost, dan zijn dit wat handige tips. Ten eerste is er de mogelijkheid om schooluren in te stellen. Op die manier heeft de Apple Watch alleen de basisfuncties tijdens die uren.

Daarnaast moet je ook goed opletten op welke Apple Watch je koopt. Het is bijvoorbeeld aan te raden om voor een Apple Watch SE te gaan, met een formaat van 40mm. Dat is al een flinke kast voor jonge kinderen. Het horloge kost ‘slechts’ zo’n 300 euro maar is via bijvoorbeeld Marktplaats voor flink minder te vinden.

Wil je overigens gebruik maken van Family Setup, dan is het wel van belang een Watch aan te schaffen met GPS + Cellular. Daarnaast moet je ook een nieuwer model aanschaffen dan de Watch 3. Die kun je alleen gebruiken in combinatie met een iPhone.

Ook is het kiezen van een bandje van belang. De standaard Watch-band zal voor veel kinderen te groot zijn. Er zijn echter speciale bandjes voor hen, zoals de Nike Sport-stijl.

Dus als je kroost ook graag leuke online dingen wil doen, maar je wilt ze niet meteen een iPhone geven, dan is een Watch een uitstekend opstapje naar technologie.