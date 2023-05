Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple VR bij release waarschijnlijk voorzien van deze geliefde app

Nadat Apple gisteren Final Cut Pro aankondigde voor de iPad, is de geruchtenmolen op volle toeren gaan draaien. Als Apple daadwerkelijk met zijn veelbesproken VR-bril komt, dan krijgt videobewerking een upgrade waar je van versteld zult staan.

Als we de Bloomberg-journalist Mark Gurman mogen geloven, komt de applicatie, net als Logic Pro, bij de lancering ook uit voor het nieuwe product van Apple. Zou het echt zo zijn?

Apple VR krijgt hoogstwaarschijnlijk geliefde app

Het enthousiasme bij Final Cut Pro, Logic Pro en iPad-gebruikers is niet te beschrijven. Apple kondigde gisteren aan dat de twee immens populaire programma’s vanaf volgende week beschikbaar zijn op de tablets van het bedrijf.

Dit is een mooi voorproefje van wat we in juni van dit jaar mogen verwachten. Mark Gurman laat weten dat Logic Pro en Final Cut Pro hun weg rond die tijd ook naar de VR-wereld kunnen vinden, mits Apple zijn veelbesproken VR/AR-headset op de markt brengt, natuurlijk.

Gurman bevestigt het niet volledig, maar hij ziet niet waarom Apple ervoor zou kiezen om het niet te doen. Het zou een prachtig opstapje zijn om wereldwijd consumenten het nut van een dergelijk product te laten zien. Maar of dat werkt…

Is dit niet heel omslachtig?

De grote vraag is natuurlijk hoe Final Cut Pro en Logic Pro precies werken in VR. Je zou kunnen denken dat je fysiek door je tijdlijn rent of met een virtuele schaar videobestanden gaat knippen. Als iemand die regelmatig video’s bewerkt, kan ik je vertellen dat weinig mensen hierop zitten te wachten.

Wat wel ideaal zou zijn, is dat de VR-bril de monitor van je Mac vervangt. Dat bepaalde tools zich op een bepaalde plek in je gezichtsveld bevinden of zelfs daarbuiten. Ik zou het erg fijn vinden als ik de preview van mijn project voor ogen heb, met de tijdlijn eronder en ik naar links kan kijken om de overige bestanden eens goed te bekijken.

Of Apple dit ook daadwerkelijk gaat doen, weten we natuurlijk niet, maar Gurman zijn verwachtingen zijn vaak wel juist. Neem dit verhaal toch maar met een korreltje zout en wacht geduldig af wat WWDC 2023 ons gaat brengen.