5 bizarre gadgets die je gewoon in de Apple Store koopt

Je komt waarschijnlijk vooral in de Apple Store om een nieuwe iPhone, Mac, AirPods of iPad te kopen. Toch zijn er nog heel veel andere gadgets te koop, waaronder een aantal zeer bijzondere. We zetten er een paar op een rijtje voor je.

De bijzondere spullen in de Apple Store

One More Thing neemt een duikje in de diepte van de Apple Store en komt met een aantal bijzondere gadgets. Dit zijn volgens ons de vijf meest opmerkelijke.

#1 Ember-mok

Het is best opmerkelijk dat je een mok in de Apple Store kunt kopen. Nee, dit is geen merchandise met het Apple-logo of het hoofd van Tim Cook erop.

Dit bekertje kan namelijk iets bijzonders. Deze heeft namelijk een temperatuurregelaar die je bestuurt met je iPhone of Apple Watch. Deze ligt tussen de 50 tot 63,5 graden. Goedkoop is die zeker niet, want je betaalt er 149,95 euro voor in de Apple Store.

#2 Slimme waterfles

Wij blijven bij het drinken, maar dit keer de koude drankjes. HidrateSpark heeft namelijk een fles ontwikkeld waarin dranken 24 uur koel blijven. Dat klinkt als muziek in de oren, maar daarnaast is die ook nog eens slim. Maar of dat nu nodig is?

De ledlampjes op de waterfles herinneren je eraan wanneer het tijd is om te drinken. Vervolgens houdt de sensor bij hoeveel je drinkt en stuurt dat door naar een app op je iPhone en Apple Watch die dit vervolgens weer synchroniseert met de Gezondheid-app. De prijs van dit waterflesje: 99,95 euro.

#3 Slim springtouw

Tegenwoordig kun je van bijna elk product een slimme variant kopen. Of het nu een stofzuiger of een koffiezetapparaat is, het is mogelijk. Maar een springtouw? Die hebben we nog niet eerder gezien. Toch vind je er een in de Apple Store.

In de Store vind je de Smart Rope van Tangram Factory. Deze heeft 23 ledlampjes die verbonden zijn met magnetische sensoren, zodat je jouw fitnessgegevens kunt zien. Je zou natuurlijk ook gewoon kunnen tellen of een blik werpen op je Apple Watch. Dit touwtje kost je 109,95 euro.

#4 Waterregelaar in de Apple Store

Het laatste wat je in de Apple Store verwacht zijn spullen voor in de tuin, maar die zijn er echt gewoon te vinden. Wat te denken van een slimme water-regelaar. Deze verbind je aan jouw sproeisysteem, waarna je een bewateringsschema kunt invoeren.

Echt heel goedkoop is dit apparaatje niet. Je betaalt er in de Apple Store 149,95 euro voor.

#5 Apple Mac Pro-wieltjes

Opmerkelijke gadgets worden niet alleen gemaakt door derde partijen. Ook Apple zelf heeft er af en toe een handje van, al ligt het bij het bedrijf uit Cupertino vooral aan de prijs die het daarvoor vraagt. Zo hebben we het poetsdoekje van 25 euro in de Apple Store en zijn de Mac Pro-wieltjes terug.

Dat je jouw Mac Pro op wieltjes wil zetten, kunnen we nog wel begrijpen. Het is een enorm zwaar ding om rond te zeulen. Het is dan ook fijn dat Apple wieltjes ervoor bedacht heeft. Maar de prijs? Voor vier kleine wieltjes betaal je 849 euro.