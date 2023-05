iPhone van de toekomst wordt compleet anders door ChatGPT

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple met Siri op de iPhone ChatGPT wil bevechten

ChatGPT en AI zijn op dit moment h├ęt onderwerp in de techwereld. Tot nu toe was het stil rondom Apple en de iPhone, maar nu lijkt het bedrijf met een antwoord te komen op de concurrentie van Google en Microsoft.

Elk techbedrijf lijkt op dit moment een eigen ChatGPT te willen. Microsoft investeert in de AI-chatbot en Google heeft met Bard zijn eigen variant ontwikkeld. Aan de kant van Apple blijft het nog steeds erg stil. Toch lijkt er nu eindelijk een antwoord te zijn van het bedrijf door nieuwe vacatures. Maar hoe gaat de iPhone-maker het de concurrentie moeilijk maken?

Apple en ChatGPT

Waar Apple ooit voor de concurrentie uitliep met de slimme spraakassistent Siri, bungelt het nu helemaal achteraan. Siri heeft jarenlang amper updates gekregen op de iPhone, terwijl bijvoorbeeld Google Assistant alleen maar beter is geworden. Met de komst van diensten als ChatGPT kan die achterstand nog groter worden. Apple moet dus iets doen en lijkt daar nu mee bezig.

Google met Bard en Microsoft met ChatGPT hebben hun plannen al uit de doeken gedaan. Apple houdt echter de kaken stijf op elkaar. Het lijkt er dan ook op dat het bedrijf er helemaal niet mee bezig is, maar niets is minder waar. Dat blijkt uit nieuwe vacatures die op de site van het bedrijf staan. In totaal zijn er de laatste negentien dagen 28 vacatures verschenen die de nadruk leggen op AI. In totaal staan er nu 88 open op dat gebied.

Die vacatures zijn natuurlijk interessant omdat we daardoor een beter beeld krijgen hoe Apple de strijd aan wil gaan met ChatGPT. Daarin vinden we teksten als “de volgende generatie van het natuurlijke taalbegrip van Siri” en “de cruciale verschuiving van AI-technologie├źn die de revolutie mens-computerinteractie leidt.”

De toekomst van de iPhone

Als we deze zinnen zien, lijkt Apple dus niet met een speciale app te komen voor AI, zoals ChatGPT en Bard. In plaats daarvan wil het Siri dus echt van binnenuit verbeteren. Hiermee kan de spraakassistent weer net zoals vroeger echt baanbrekend zijn.

Wat wij natuurlijk willen is dat Siri een stuk slimmer wordt op de iPhone. Hoe fijn zou het zijn als de spraakassistent nog meer opdrachten kan uitvoeren die we kennen van ChatGPT. Dat in combinatie om de nieuwste informatie van het internet te halen moet de succesformule worden.

Als dit echt gebeurt, verandert dit natuurlijk het gebruik van de iPhone. Het toestel wordt dan nog slimmer en een echte assistent. Apple moet ook wel omdat het de concurrentie snel stappen ziet maken. Zo heeft OpenAI  dit weekend een ChatGPT-app voor de iPhone uitgebracht in de Verenigde Staten. In verschillende andere landen wordt de dienst de aankomende weken uitgerold. Of Nederland daar bij zit, is nog afwachten.