Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple pakt miljarden terug in veelbesproken rechtszaak over Watch

Apple wil nog wel eens tegen een paar drempels aanhikken. Zo ook geschiedde een rechtszaak met het bedrijf Masimo dat twee miljard dollar eiste over gestolen octrooien. Maar dat proces werd door een Amerikaanse jury als nietig verklaard, waardoor Apple feitelijk de rechtszaak won over de technologie in de Apple Watch.

Het genereren van ideeën en patenten levert soms flinke matpartijen op. Zo ook met Apple en Masimo, een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische toepassingen. Masimo is namelijk van mening dat Apple simpelweg octrooien heeft gestolen.

Apple Watch leunt op de octrooien van Masimo?

Masimo is dus een bedrijf dat Apple aanklaagt voor het stelen van handelsgeheimen om de Apple Watch te bouwen. Het won zijn voorlopige zaak bij de International Trade Commission, maar Masimo bracht ook zijn aanklachten voor de Amerikaanse districtsrechtbank in april.

Dat pakte iets minder succesvol uit dan Masimo dacht. Volgens een tweet van Business Insider en Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg is dat proces geëindigd in een nietig proces. Eerder op maandag suggereerde een Bloomberg-rapport dat zes van de zeven juryleden vóór Apple hadden gestemd, maar een unaniem besluit nodig was.

Niet unaniem en dus nietig

De rechter vertelde de juryleden om te blijven beraadslagen en dat hij geen zogenaamde ‘Allen Charge’ zou gebruiken om een uitspraak af te dwingen, stelde Gurman. En in het Amerikaanse rechtsbestel is dat wel vaak nodig.

👨‍⚖️ Wat is de Allen Charge? De Allen Charge is een set instructies die aan een vastgelopen jury wordt gegeven om hen aan te moedigen om te blijven delibereren om tot een unaniem vonnis te komen. Het benadrukt het belang van het nemen van een beslissing, terwijl het de jury er ook aan herinnert om zorgvuldig de meningen van hun mede-juryleden te overwegen en open te staan om hun eigen opinie te veranderen.

Apple was natuurlijk meer dan tevreden. “We danken de jury voor hun zorgvuldige overweging in deze zaak”, zei het bedrijf in een verklaring aan AppleInsider. “We respecteren intellectueel eigendom en innovatie diep en nemen geen vertrouwelijke informatie van andere bedrijven over of gebruiken deze niet.”

De techgigant uit Cupertino is dan ook nog niet klaar. “We zijn blij dat de rechtbank terecht de helft van de handelsgeheimclaims van de eisers heeft afgewezen en zullen de rechtbank nu vragen om de resterende claims af te wijzen.”

Ook Masimo laat van zich horen over de Apple Watch-tech

Het moge duidelijk zijn dat ook Masimo even de zwaarden uit de schedes trekt en met man en macht dit oordeel aan wilt klagen. “Terwijl we teleurgesteld zijn dat de jury geen besluit heeft genomen, zijn we van plan de zaak opnieuw in te dienen en juridische compensatie van Apple willen,” deelde een woordvoerder van Masimo in een verklaring aan AppleInsider, zich richtend op de Apple Watch-patenten.

“We hebben het proces gestart. En is de Amerikaanse Trade Commission van plan om in de komende maanden te beslissen of bepaalde modellen van de Apple Watch verboden worden. Dit is na een uitspraak vorig jaar door een administratieve rechter. Hij stelde dat Apple inbreuk maakte op een van Masimo’s patenten voor puls oximetrie.”

Het is dus een beetje een shitshow geworden die we van het Amerikaanse hof wel gewend zijn. Masimo heeft bijna twee miljard dollar aan schadevergoeding gevraagd. Afhankelijk van de uitkomst had het proces zelfs tot een verbod op de Apple Watch kunnen zijn. Lees ook de getuigenverklaringen van eerder in het proces. Daardoor krijg je de omvang van de beschuldigingen van Masimo wel mee.

Met andere woorden: dit is nog lang niet voorbij.